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【殘酷挾倉】鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交割品種釀致命漏洞

09/03/2022

 

　　俄羅斯在烏克蘭陷入戰爭泥沼，引發歐美對俄制裁不斷升級，甚至影響到該國經濟命門油氣及礦石資源。黑天鵝飛過大宗商品期貨市場，無意間引發了一場史詩級的逼空事件，受害者中國鎳業巨頭青山控股據報持有天量期鎳短倉，因鎳價癲升而遭礦業巨頭嘉能可挾倉，幸好倫敦金屬交易所(LME)出手相救，暫時避免了過百億美元的歷史性虧損。

 

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鎳作為電動車動力電池製造的上游關鍵原料，資料顯示2021年全球產量約為270萬噸，主要來自印尼、菲律賓和俄羅斯，其中俄羅斯鎳礦產量佔據全球總產量約9%。（互聯網圖片）


　　不過事件遠遠未到完結一步，青山控股據報正在市場上大手掃貨對沖虧損，而青山控股及嘉能可未來會以甚麼價格交割期鎳仍然值得留意。


　　和大宗商品打交道的企業買期貨對沖是正常操作，炒燶期貨而導致損手爛腳的情況亦屢見不鮮，有關注過國泰(00293)的投資者定必不陌生，而今次青山控股遭挾倉，是否如內地業界所言，是外國資本「圍獵」中國民營企業呢？《經濟通通訊社》為讀者解碼。


LME阻好友狙擊 青山控股形勢仍險峻


　　在地緣政治震盪下，國際期鎳市場走出史詩級行情，在短短兩日內倫鎳價格從每噸3萬美元最高衝上至10萬美元。盡管俄羅斯是鎳主要出口國，但印尼才是全球鎳資源儲量最大的國家，多國企業都有在當地開設礦場，這樣的漲幅看似不合常理。

 

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　　面對期鎳癲價，據報全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股竟然持有30萬噸期鎳短倉，引發爆倉危機，令人訝異。根據期貨規則，假若商品價格暴漲，清算所會要求持有短倉投資者的經紀公司追加保證金，覆蓋客戶的潛在虧損，如果客戶未能及時補上保證金，便會被強制平倉。在青山控股的事件中，以30萬噸短倉、每噸10萬美元計算，這批期鎳總價值達到了300億美元，假如青山控股遭強制平倉，在執行價為每噸2萬美元的情況下，公司錄得的虧損將高達240億美元，這是絕大多數企業都不可能承受到的程度。


　　傳聞提到，嘉能可向青山控股挾倉，劍指對方在印尼鎳礦的60%股權，被內媒稱為「趁火打劫」，不過由港交所(00388)控股的LME給青山控股幫了一個大忙，宣布取消所有在倫敦時間3月8日凌晨0時之後執行的鎳交易，意味著交易所不承認期鎳每噸8萬甚至10萬美元的癲價，青山控股的帳面虧損可大幅縮水。


　　LME目前預計3月11日前不會重啟鎳交易，且3月8日當天的交易完全作廢。在交易恢復當天，以3月7日收盤價為基準將日漲跌幅設置在10%，即LME再次開盤以每噸5.03萬美元計算。即便如此，青山控股還是需要支付總計6.75億美元的保證金，仍然算得上是一個天文數字，但是LME給予了更進一步的寬容。據外電報道，LME給予建設銀行(00939)(滬:601939)一家子公司更多時間，以補足未能按時追加的保證金，而建行子公司的客戶相信就是青山控股。


　　退一萬步講，即使青山控股有能力追加保證金，但是去到期貨交割則是另一重難關。青山控股雖然從事鎳產品生產，但其生產的是高冰鎳而非LME期鎳交割品種，俄羅斯鎳產品也因為被制裁而無法被用來交割，相信狙擊青山控股的大鰐亦是看中這一點，才會向對方施展如此兇狠精準的手段。青山控股剩下來的方法，就是一方面燒錢將合約展期，另一方面減少短倉押注，等待鎳價回落至合理水平，亦即是和好友打持久戰。


青山控股激進做淡 投機被咬死屬市場常態


　　面對集團存亡危急一刻，青山實業董事局主席項光達承認稱：「老外的確有些動作」，又出口術指國家有關部門和領導對青山「都很支持」，頗有一種西方企業獵殺中資企業的意味；外界亦對事件透露出惋惜的態度，青山控股合作夥伴華友鈷業(滬:603799)稱這是外資抓住漏洞惡意做多（長倉），有內地媒體稱這是中國公司被西方大鰐「圍獵」。

 

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2020年財富世界500強企業榜單中，青山控股排第329位，不過公司目前遇上危急關頭，連官方網站都無法打開。（互聯網圖片）


　　不過資本市場錢字當頭，有賺錢的機會時未必會理會對方公司來自哪一國。內地知名財經自媒體《吳曉波頻道》引述資深投資人韓雲指，這是國際期貨市場慣用的常規手法，在期貨價格上升時，短倉投資者就一定會被「咬死」，直到對方徹底爆倉為止，不存在甚麼陰謀論。

 

　　信誠證券聯席董事張智威接受《經濟通通訊社》訪問時表示，期貨本就是一種高投機資產，而在俄烏局勢不確定下大宗商品市場更添風險，企業即使被強制平倉也是正常市場行為。有聲音指青山控股只是為鎳價下跌做對沖，並非投機行為，張不同意，因為青山控股若真如報道所指持有30萬噸短倉，數量太大，甚至有可能超出自身一年的鎳產量，不可避免存在投機因素。綜合媒體報道，全球去年鎳礦產量約為270萬噸，而作為「中國鎳王」的青山控股擁有鎳鐵產能正是30萬噸。


張智威：事件有啟示 有色股價不完全反映商品走勢


　　大宗商品價格上升，外界理所當然地認為相關資源板塊會急漲，不過資本市場存在大量的衍生工具，上市公司會利用投資來對沖虧損或是放大收益，所以張智威認為不可以直接將商品價格及股價挂鈎，「係一個好大嘅啟示，唔好以為有色金屬升股價就會升」，並以石油板塊為例，指出國際政局動盪引致油價飆升，但本港石油股並沒有同樣大升。張智威指出，目前資源股已經被炒上，有機會跟不上大宗商品接下來的升幅，投資者應謹慎投資。

 

撰文：經濟通通訊社記者楊英傑

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