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《盤後部署》恒指牛證重貨區前見支持 阻力先看裂口位21300

09/03/2022

　　美國昨日宣布禁止俄羅斯石油進口，油價昨日再炒高逾3%破2008年以來最高收市價。港股輕微高開54點，但其後持續捱沽，多隻重磅股下跌，僅匯控(00005)維持升幅，恒指上午無力回天。李寧(02331)遭挪威養老基金剔出投資，指其多年來嚴重侵犯新疆人權，基於基金道德委員的建議將其踢出基金，盤中大跌超過一成一為全日最差藍籌股，連帶同行安踏(02020)、特步(01368)一同捱沽。

 

(資料圖片)


　　恒指半日收報20311，跌454點。午後開市早段，恒指跌幅最多擴大至663點，報20102，不過隨後A股市場回彈，港股有買盤支持回彈，美團(03690)等重磅股收窄跌幅甚至轉升，惟三桶油跌幅跟隨油價回落而擴大。恒指一度收窄至跌不足100點。最終恒指全日收報20627，跌138點或0.67%，主板成交1852.93億元。恒生中國企業指數報7189，跌48點或0.67%。恒生科技指數報4393，升11點或0.26%。


　　A股一同收窄跌幅，上證綜合指數報3256，跌37點或跌1.13%，成交5198.33億元人民幣。深證成份指數報12107，跌137點或跌1.12%，成交6419.27億元人民幣。

 

恒指今天低見20102點，觸及牛證重貨區後大幅反彈。(經濟通HV2報價系統截圖)


恒指牛證重貨區防禦力強


　　恒指今日跟隨A股向下，午後亦跟隨A股收窄跌幅。今日恒指低見20100水平，剛好恒指牛證重貨區則位20000至20100水平，午後恒指大幅收窄跌幅，最終收報20627，成功將恒指帶離重貨區500點距離，故料短期內20100水平會有支持。若恒指反彈，阻力位先看前日（7日）裂口位21300。《經濟通HV2報價系統》顯示，港股全日淨流入88.35億元，較上日多62.18億元，反映今日收窄升幅的力度；大戶主動買沽比率為54比46，與昨日相約。

 

 

吉利今天低見10.86元後倒升收市，是否轉勢有待觀察。(經濟通HV2報價系統截圖)


　　恒指下晝回彈期間，跌勢持續多時的新能源車板塊強勢反彈，吉利(00175)先跌後升超過4%。吉利早前連跌5日，14日RSI已跌至超賣水平，現時反彈亦屬正常，要觀望明日走勢才能確認是否轉向。

 

撰文: 經濟通通訊社場組

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