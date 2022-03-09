《神州經脈》CPI持穩PPI八月低 滬指曾穿3200連跌六日

滬深股市兩會期間震盪不止，滬綜指周三（9日）早開市高開重上三千三，不過最新公布的2月CPI同比漲幅持穩，PPI創八個月新低，地緣風險令糧食能源漲價憂慮難消，股市再次調頭向下，加上有色、金融及地產板塊崩跌，引發大市連續第三日急跌，滬指跌幅快速放大，午後一度暴力拉跌4.4%，低見3147.68點，創下2020年7月以來新低。不過其後跌勢快速收窄至1.13%，收報3256.39點。滬綜指已連跌六個交易日，僅本周三日累計跌幅達5.55%。

（資料圖片）

深成指盤中一度跌超過半成，全日跌幅達到1.12%，創業板指跌0.63%，兩市全成交11617億元（人民幣．下同），按日增4.7%，連續第五日成交過萬億。人民銀行連續第六日開展100億元人民幣7天期逆回購操作，全日零投放零回籠。



中國進出口銀行黨委書記、董事長胡曉煉在兩會期間向內媒表示，個別地方隱性債務高企、一些大型企業負債過高以及部分中小金融機構風險凸顯，存在區域性、行業性系統風險發生的隱患。同時，國際金融市場動盪，也進一步加劇風險的破壞性。世界銀行副行長吉爾（Indermit Gill）表示，持續高油價可能會使中國、印尼、南非和土耳其等大量進口石油的發展中經濟體的增長減少整整一個百分點。



今日新聞精選



1. 國家統計局周三公布的2月份CPI同比漲幅持平於0.9%，符合市場預期；PPI漲幅則回落至8.8%，為連續第四個月回落，創八個月低點，惟漲幅回落速度減慢，且仍高於市場預期。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，2月份，受春節因素和國際能源價格波動等共同影響，CPI環比漲幅略有擴大，同比漲幅總體平穩。據測算，在2月份0.9%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負0.1個百分點，新漲價影響約為1.0個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。PPI方面，2月份，受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI環比由降轉漲，同比漲幅回落。據測算，在2月份8.8%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為8.4個百分點，新漲價影響約為0.4個百分點。分析認為，CPI顯示內需仍然疲弱，與此同時，外部因素導致的能源價格持續走高和內部房地產回暖導致的黑色金屬價格卷土重來，都將減緩PPI回落的速度，今年似乎滯脹的風險更大了，貨幣政策似失去放鬆空間。



2. 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）接受《紐約時報》訪問時警告，協助俄羅斯繞過制裁的中國企業，將面對美國嚴厲制裁。雷蒙多舉例，假設中國企業繼續供應先進技術給俄國，則可能會被禁止引入美國科技設備或技術，在嚴重情況下，可能要倒閉。在北京，外交部發言人趙立堅表示，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，中方堅決反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄。與此同時，國家主席習近平周二（8日）下午與法國總統馬克龍及德國總理朔爾茨舉行視像峰會，談及俄烏戰事。習近平提及，有關制裁會衝擊全球金融、能源、交通及供應鏈穩定，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利，中方亦樂見歐俄美及北約開展平等對話。此外，美歐最新集體抵制俄油，趙立堅回應表示，中方堅決反對沒有國際法依據的單邊制裁，動輒揮舞制裁大棒換不來和平與安全，只會給相關國家的經濟和民生造成嚴重困難，帶來雙輸或多輸局面，進一步加劇分裂和對抗。他還透露，中國紅十字會將向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資，包括食品、生活必需品等，價值500萬元。



3. 地緣政治震盪導致倫鎳周二期貨價格倍漲，刷新歷史新高。據傳全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股的30萬噸鎳空單可能交不出現貨，被瑞士礦業巨頭嘉能可逼倉，並要求後者交出其在印尼鎳礦的60%股權以彌補損失。嘉能可相關人員回覆指說法是胡說八道，至於青山實業董事局主席項光達承認「老外的確有些動作」，正在積極協調，他又透露國家有關部門和領導對青山「都很支持」。另據外電引述知情消息人士表示，青山控股目前已經在大量買入鎳減少空頭押注，但這樣會讓鎳價面對更大上漲壓力，危及全球供應鏈。港交所旗下LME目前已宣布暫停鎳交易，並預計3月11日前不會重啟交易，再次開盤的漲跌幅將以50300美元／噸為基準，且設有10%幅度限制。上期所方面，滬鎳同樣迎三日漲停。據報該交易所下發給期貨公司的通知稱，若滬鎳期貨連續三個交易日出現同方向單邊市，交易所可採取包括強制減倉在內的一種或者多種措施。有分析認為，結合內外價差，預計滬鎳仍需上漲約18%才能與之匹配。



4. 國家能源局局長章建華在全國兩會期間表示，2022年的工作重點是提高能源供應穩定性和彈性。增強煤炭供應能力，強化煤電支撐作用，發揮好煤炭、煤電在能源供應體系的基礎和兜底保障作用。加大油氣勘探開發力度，推動油氣田安全滿負荷生產，加快儲油儲氣設施建設。強化資源優化配置和余缺互濟，提升電力系統彈性，全力保障生產生活用能。要加快發展非化石能源，推進大型風電光伏基地建設，推動第一批1億千瓦規模基地項目盡快建成投產，加快第二批基地項目組織；積極推進水電基地建設，積極安全有序發展核電，建成白鶴灘水電站、福清6號等一批重大項目等。此外，根據海關總署公布，2022年1－2月累計進口煤炭3539.1萬噸，同比下降13.95%；進口煤總價373.9億元，同比增長116.5%，進口煤量減價升。



5. 據外媒《The Information》引述投資銀行消息報道，由於中國政府持續整頓科技業，阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團在香港上市的計劃再度暫緩。報道稱，中國科技股表現疲軟也是擱置原因。投行去年秋季曾與螞蟻集團商談2022下半年或2023年初赴港上市。此前有報道指，中國要求國有企業和金融機構對螞蟻相關業務展開新一輪排查。此外，早前有報道指滴滴旗下社區團購業務橙心優選全線裁員關停，官媒《經濟日報》就此發表評論指，從老虎背上跳下未必是輸家，亦可能是及時止損。文章指，社區團購的模式本身是先進且非常有社會價值和經濟價值的，但低價補貼的商業模式本身不可持續，還涉嫌違法，讓眾多企業騎虎難下。隨著橙心優選被爆出全線關停，投入巨大的社區團購變涼。經過市場摔打，巨頭們開始戰略性止損，多個平台已收縮團購業務，轉而探索更符合自身特點的出路。社區團購只是企業探索多元化業務的嘗試之一，只要企業留得青山在，市場裏依然有機會等待發掘。



6. 人行調查統計司在央行官網發文稱，2017年以來中國宏觀槓桿率年均增長約4.8個百分點，增幅總體穩定。2021年以來，中國疫情防控得力、經濟穩步恢復、宏觀政策有效等因素共同推動宏觀槓桿率回到基本穩定的軌道，為加大政策跨周期調節力度、進一步加強對實體經濟的支持創造了空間。2021年槓桿率為272.5%，回到基本穩定的軌道，預計2022年增幅保持基本穩定，為未來金融體系繼續加大對實體經濟的支持創造了政策空間。從結構上看，2021年企業部門槓桿率有序恢復至153.7%。企業部門貸款、債券合計佔企業部門總債務的86.8%，比2016年末高9.2個百分點；其次是表外債務持續下降，2021年末企業表外債務（如：信託貸款、委託貸款）與GDP之比較2016年低19.3個百分點。此外，戶部門槓桿率增幅穩定，由2012年的33.8%上升至2021年的72.2%，這九年的年均增幅為4.3個百分點，且歷年增幅波動不大。



7. 聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周二表示，她已就訪華一事與中國達成共識，預計在5月成行。據悉，她的先遣小組將於4月出發，為這次訪問做準備，這將是自2005年阿爾布爾訪華以來，聯合國人權高級專員首次訪問中國。巴切萊特通過視像向人權理事會表示，她的行程將包括中國西部的新疆地區。中國常駐日內瓦代表陳旭表示，中方歡迎高專女士於今年5月訪華並參訪新疆，中方將與高專辦共同做好訪問籌備工作。他同時重申，言論自由在中國受到充分保護，但言論自由不能成為任何人凌駕於法律之上的借口。此外，挪威主權基金將因「侵犯人權」為由從中國品牌李寧(02331)撤資，外交部發言人趙立堅回應表示，中方已經多次強調，所謂新疆強逼勞動完全是反華勢力炮製的彌天大謊，毫無事實根據，我們希望有關方面能夠明辨是非，不要被謊言蒙蔽，以免自身利益遭受不必要的損失。



8. 人民幣中間價兩連揚，即期匯率（CNY）未有跟隨，周二早低開19點子，全日跌22點，收報6.3163，止步兩連升。中國外匯交易中心（CFETS）人民幣匯率指數升至107.27，為該指數推出以來的最高水平。交易員表示，國際油價等大宗商品價格大幅波動，市場仍偏謹慎，接下來俄烏戰事將繼續擾動市場，且關注晚間歐洲央行會議會否有更多指引，人民幣短期還是會以穩為主。他們並指出，中國最新公布的2月CPI同比漲幅持穩PPI創八個月新低，但地緣局勢加劇中國的滯脹風險；當然相比其他主要經濟體，中國的通脹水平仍相對可控，從實際利差看，人民幣資產仍有吸引力。總的來說，人民幣繼續升空間不大了，但貿易順差支持下跌也很難。





撰文：經濟通中國組

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