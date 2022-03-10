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林家亨料港股已見底　比亞迪被錯殺月內仍屬吸納良機

10/03/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

　　俄烏局勢有緩和跡象，雙方高層將於土耳其接觸，是戰爭爆發以首次。歐美股市全線向上，港股夜期、ADR均飆逾300點，港股今日（10日）勢跟升？確認見底未？中東產油國願意增產石油，拖累國際油價瀉12－13%，三桶油已見短期頂？舜宇(02382)手機鏡頭出貨量跌逾一成，業務仍未走出低谷？蔚來(09866)今日掛牌，三大造車新勢力齊集港股，蔚小理點揀好？

 

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