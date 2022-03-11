京東去年盈轉虧大行紛降目標價 股價急插逾一成

繼早前阿里(09988)公布業績令市場失望後，另一重磅科技股京東集團(09618)亦於昨日(10日)收市後放榜，一如市場預期去年由盈轉虧，虧損更達36億元(人民幣．下同)，上季虧損亦達數十億元，加上有5隻中概股遭美國列入摘牌名單，績後又有多間大行下調目標價，京東今日(11日)最多跌逾一成半低見195.3港元，收市仍跌逾一成。

(Shutterstock圖片)

去年虧損近36億人幣 上季經調整淨利潤升49%



京東公布，截至2021年12月31日止年度虧損35.6億元，2020年同期為純利494.05億元；每股基本虧損1.15元，每股美國存託股基本虧損2.29元；非公認會計準則淨利潤172.07億元，按年升2.25%。期內集團收入9515.9億元，按年升27.6%；經營利潤41.41億元，按年跌66.5%；年度活躍用戶數由2020年的4.719億增加20.7%至2021年的5.697億。

單計第四季則虧損51.65億元，2020年同期為純利243.25億元；每股基本虧損1.66元，每股美國存託股基本虧損3.32元；非公認會計準則淨利潤35.65億元，按年升49.4%。期內集團收入2759.1億元，按年升23%；經營虧損3.92億元，2020年同期為經營利潤5.95億元。錄得虧損是因營運成本飆升，且消費者支出放緩。

(《開市Good Morning》節目截圖)

大和：中國零售銷售疲軟 目標價降至385港元

大和發表研究報告指，京東去年第四季業績符合該行預期，包括用戶增長、收入增長及盈利能力等方面，管理層預計上半年消費疲弱，該行亦相信京東零售業務不能免疫於疲軟的巨集觀環境，但料京東仍會跑贏市場，所有項目市佔擴張穩固。料京東今年客戶增長率將回落，但仍跑贏同業。大和下調京東目標價，由425港元降至385港元，同時下調明年收入預測5%，以反映中國零售銷售疲軟，但維持「買入」評級。短期市場對該股的情緒可能較弱，考慮的因素包括騰訊分派京東股份及消費疲弱等，倘若回調都是良好的買入點，因集團的增長前景穩健。

高盛亦指，京東收入增長健康，顯著勝電商同行表現，主要受惠於其獨特的第一方零售商加上供應鏈驅動的業務模式，其第一季及2022年指引大致符市場預期。雖然投資者對其第四季日用品百貨收入增長放緩，以及京東零售在電子和電器之外長期增長的可持續性感到擔憂，但京東的新業務第四季虧損32億元，按季擴張，收入按季增長40%。管理層預期2022年的實際虧損金額將較2021年收窄，京東現時的風險回報非常吸引，維持其「買入」評級以及「確信買入」名單，惟目標價由453港元下調6.18%至425港元。

麥格理：仍是電商領域避風港 近期跌勢提供買入良機



麥格理則指，在成本控制得宜下，京東第四季經調整純利表現好過預期，全渠道零售策略繼續推動用戶增長，供應鏈具核心競爭力，令集團免受市場競爭加劇及巨集觀環境波動的影響，仍然是電商領域中的「避風港」。京東近期跌勢為投資者提供一個良好入市機會，重申「跑贏大市」評級，目標價由402元輕微下調至401元。

匯證亦指，京東第四季收入符預期，非通用會計準則淨利潤勝預期，維持京東為國內電商行業首選，雖然有潛在的宏觀挑戰，但預期2022年度收入增長將受惠強勁的第三方前景、每用戶平均收入(ARPU)及消費頻率上升、全渠道增長加速等，維持「買入」評級，惟將其美股目標價由100美元下調9%至91美元。對於有中概股遭列入潛在除牌名單，匯證認為京東已於香港第二上市，其風險將有所緩衝。另野村將京東目標價由348元降至331元，維持「買入」評級，富瑞則維持473元目標價及「買入」評級。

大摩：股價將受累具挑戰消費環境 中概股投資情緒疲弱

摩根士丹利則指，縱使京東第四季業績穩固，且今年業務展望正面，但具挑戰性消費環境，對中概股疲弱的投資情緒，以及騰訊(00700)未來將寄發分派京東股份，將使京東股價短期受壓。大摩分別下調京東今年及明年非公認會計準則純利3%及7%，反映消費疲弱下盈利率下降，並將目標價由85美元降至75美元，維持「增持」評級。

另花旗指，京東去年第四季收入按年升23%、非公認會計準則純利按年升49%為穩固業績，上季成功增加品牌及商戶，全渠道策略增長亦上力，在平衡的業務模式策略、強勁供應鏈及物流網路下，對京東應對巨集觀環境挑戰有信心，但市場認為業績只屬符預期，且年活躍用戶按年增長21%令市場失望，並受中概股在美除牌憂慮拖累。

溫鋼城：跌至180元不出奇 溫傑：市場對科技股業績憧憬急降溫

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，京東業績不太差，優勢在於可爭取到淘寶客人，賣較高檔及質量好的商品亦讓用戶感覺較好，中央近來要他們降收費對其影響似乎不太大，基本因素不錯，惟京東始終也是在美國上市的中概股，而騰訊會於3月25日派發京東股份，不排除有散戶不想留碎股索性沽貨，加上屬科技股市盈率較高，預期市盈率26倍，而阿里(09988)就只有12、13倍，短期股價料會受壓，可能會穿200元甚至跌至180元也不奇怪，如果忍不到可趁反彈減持，整體科技股稍後跌定後料也只是炒上落。

光大證券國際財富管理策略師溫傑則於今日《hot talk 1點鐘》節目指，京東表面數據不太差，包括收入好過預期，但未經調整利潤特別是第四季本來以為只蝕8000幾萬，結果卻是蝕幾十億，這難免觸動市場神經，再加上中概股問題，故股價急跌。而阿里及京東兩隻權重科技股業績都令人失望，令市場對未來業績憧憬急速降溫，故整體科技股都不宜買入，京東如持貨多就應減磅。最快第二季或下半年才可買科技股，因要消化各種監管風險，並要知道在監管影響下能賺多少錢，據此給予合理估值才能吸引機構投資者再買。

京東今日收市跌11.04%報211.2元，成交47.78億元。其他科技股亦普遍下挫，阿里跌5.52%收報90.8元，騰訊跌4.47%報367.8元，美團(03690)跌6.1%報135.4元。

(經濟通H2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，光大證券國際財富管理策略師溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評京東及中概股等，立即重溫











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