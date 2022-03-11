《神州經脈》中概股審計監管峰迴路轉 多省連環爆疫滬指周跌4%

美國證券交易委員會（SEC）因應《外國公司問責法》（HFCAA），周四（10日）公布一份包含5間中概股公司的名單，消息引發中概股隔晚暴瀉，但據內媒《介面》最新引述接近監管部門人士表示，中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展比較順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望盡快達成共識。

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A股周五（11日）早急跌，滬綜指一度跌超2%，惟午後金融股翻升，尤其是券商板塊平均升幅超過2%，加上醫藥股拉漲，滬指不但收復失地還快速倒升，滬指收市升0.41%，報3309.75點，驚險下收復三千三，全日振幅達到2.98%。回顧本周兩會維穩因素失靈，俄烏開戰觸發資金避險、鎳業巨頭期貨失利引發金融風險、內地疫情快速擴散，加上中概股周四急瀉，滬綜指經歷兇險一周，累計跌幅達到4%。



深市方面，醫療板塊帶動深成指升0.62%，創業板指更漲1.15%。午後兩市成交急增，全日成交10502億元（人民幣．下同），按日跌2.6%。



內地疫情持續惡化，本土無症狀感染病例連續第五天超過本土確診病例；本土新冠確診及無症狀感染周四增超1000例，為兩年來首見，今次變種新型冠狀病毒來勢洶洶，是中國堅持動態清零策略以來最大的考驗。



今日新聞精選



1. 美國證券交易委員會（SEC）公布一份包含5間中概股公司的名單，包括在香港亦有掛牌的百濟神州(06160)、百勝中國(09987)、再鼎醫藥(09688)及和黃醫藥(00013)，以及盛美半導體。根據《外國公司問責法》(HFCAA)，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。SEC表示，這5間公司可於3月29日前向SEC提供證據，證明自己不具備被除牌的條件。中證監罕有深夜回應指，中方尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質量，加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。據內媒最新引述接近監管部門人士表示，中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展比較順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望盡快達成共識。此外，國務院總理李克強在兩會記者會上表示，中美合作領域是廣闊的，是有巨大潛力的，如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額會更大，兩國和兩國人民都會從中受益。既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫勾。



2. 國務院總理李克強在記者會表示，中國要實現5.5%左右的經濟增長目標，這是在高水平上的穩，實質上就是進，是不容易的，必須有相應的宏觀政策支撐。比如財政政策，今年中國降低赤字率到2.8%，赤字比去年少了2000多億元。但與此同時，加大了財政支出的力度。政府工作報告當中說明，將這兩年可用未用、結存的中央特定金融機構和專營機構的利潤，再加上財政預算穩定調節基金，新增支出規模不小於2萬億，而且增加的規模主要用來減稅降費，特別是退稅，這相當於給登高山的人輸氧。李克強又表示，地方財政收入遇到新的困難，所以今年中央對地方的轉移支付增幅是多年來少有的，增長18%，總規模達到9.8萬億。至於疫情對服務業，尤其是量大面廣的是中小微企業衝擊，他們不僅需要財政的支持，對那些市場前景好的，金融業也要給予「無縫續貸」。與此同時，財政貨幣政策要圍繞實現就業目標來展開，所以強調就業優先也是宏觀政策，其他政策要配套，為實現就業目標努力。



3. 內地2月信貸數據普遍大遜預期。人民銀行公布，2月末，廣義貨幣（M2）餘額244.15萬億元，同比增長9.2%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個和0.9個百分點，亦低於市場預期的增9.5%。2月，狹義貨幣（M1）餘額62.16萬億元，同比增長4.7%，增速比上月末高6.6個百分點，比上年同期低2.7個百分點。2月份，人民幣貸款增加1.23萬億元，同比少增1258億元，環比1月的3.98萬億元大幅下挫69.1%，亦低於市場預期的增1.485萬億元。另初步統計，2022年2月社會融資規模增量為1.19萬億元，比上年同期少5315億元，環比1月的6.17萬億元更急挫80.7%，亦大幅少於市場預期的增2.215萬億元。今年2月末，社會融資規模存量為321.12萬億元，同比增長10.2%。



4. 內地新冠疫情的本土無症狀感染病例持續增加，連續第五天超過本土確診病例；本土新冠確診及無症狀感染超1000例，為兩年來首見。對於中方是否考慮將目前的「動態清零」疫情防控政策變得更加可持續，國務院總理李克強在記者會表示，中國一直統籌疫情防控和經濟社會發展，積極推動國際交往合作，會根據疫情的形勢變化和病毒的特點，使防控更加科學精準。此輪疫情已波及20個省區市，且呈現出大量無症狀感染者的情況。其中，杭州昨日新增9宗本土確診病例，均為輕型，全部在順豐速運余杭中轉場工作，均在管控範圍內發現，均已閉環轉運至定點醫院隔離治療，目前情況穩定。上海方面，10日0－24時，新增本土新冠肺炎確診病例11例和無症狀感染者64例，3例無症狀感染者在相關風險人群排查中發現，其餘在隔離管控中發現。3月12日起，上海市中小學調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園。此外，長春市周五午宣布封城，並啟動三輪全員核酸檢測。



5. 一名用戶在某投資者交易平台發文稱，近日某地版署拜訪遊戲公司，計劃4月份下發版號，數量在30個左右。該用戶還稱「計劃年底會完成所有之前下發版號的審核，每個版號需要重新提交遊戲框架玩法」。工委相關負責人回應消息表示，帖子中的內容皆為不實消息。此外，國家網信辦副主任盛榮華一行赴新浪微博圍繞「清朗」系列專項行動推進情況進行調研，並就進一步做好今年專項行動召開部分重點網站平台工作座談會。盛榮華指出，經過一年的專項整治，網上「飯圈」、互聯網帳號運營等網絡亂象得到有效遏制，網站平台履行主體責任意識進一步增強，網絡亂象人人喊打的輿論氛圍日漸濃厚，專項行動取得了積極成效。另據《新浪科技》從多位消息人士處獨家獲悉，以內容製作和經營見長的百度(09988)旗下綜合影音平台「愛奇藝」，在2021年底的組織架構調整後，多位內容業務高管於近期陸續離職，其中不少人是愛奇藝高級副總裁陳偉的得力干將。該人士還透露，自去年底，不少定製劇項目就被叫停。



6. 俄烏戰爭進入第三周，中國國務委員兼外長王毅連日與多個歐盟國家領導人視像通話，溝通對局勢看法。據中國外交部公布，王毅周四同法國外長勒德里昂、意大利外長迪馬約舉行視頻會晤時稱，願意看到盡快實現俄烏停火止戰，希望國際社會繼續鼓勵和支持俄烏談判並為此創造必要環境和條件。王毅指出，中方一貫主張慎用制裁，反對沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄。但俄羅斯因出兵烏克蘭並引發人道災難，全國上下遭受西方史無前例的經濟制裁，當中包括禁止進口飛機零件，有俄羅斯通訊社引述俄羅斯聯邦航空運輸局發言人表示，中國拒絕向俄羅斯的航空公司提供飛機零件，目前打算從土耳其和印度等其他國家採購飛機零件。另據《新華社》報道，國家互聯網應急中心監測發現，境外組織自2月下旬以來通過攻擊控制中國境內電腦，進而對俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯進行網絡攻擊，經分析，這些攻擊地址主要來自美國。



7. 國務院總理李克強表示，「今年是本屆政府的最後一年，也是我擔任總理的最後一年。所面臨的形勢依然複雜嚴峻，困難和挑戰依然眾多，我在政府工作報告和剛才回答問題中已經對應對困難挑戰作了說明和闡述。我和我的同事們，會以鍥而不捨的精神恪盡職守，用實幹來踐行承諾。」李克強稱，相信中國經濟一定能夠爬坡過坎，實現今年全年經濟社會發展的主要目標任務，並為以後的發展奠定應有的堅實基礎。說到最大的挑戰，李克強指，還是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊。李克強又稱，這些年，鍥而不捨、一以貫之，創新施政方式，用保持經濟運行在合理區間等方式來應對周期性的經濟波動，尤其是把宏觀政策的實施直面市場主體的需求；堅定推進改革，減除繁苛，維護公正，培育和壯大市場主體和新動能，激發市場活力和社會創造力；堅持就業優先，把握國情實際，注重保障基本民生，等等。



8. 據《路透》引述消息人士稱，中證監已禁止內地投行在香港擔任此類公司的發起人，惟根據香港有關此類上市的新規則，內地投行被允許擔任交易顧問。報道指，中證監擔心擔心特殊目的收購公司（SPAC）掛牌上市的風險，已禁止內地投行在香港擔任此類公司的發起人，但允許根據香港有關此類上市的新規則擔任交易顧問。相反，消息人士指，受中銀監監管的內地商業銀行的附屬機構則獲准擔任發起人，使其具有競爭優勢。消息人士稱，中證監已於今年早些時候將這一要求告知內地投資銀行，因對此類產品有憂慮。報道又指，券商正遊說中證監修改規則，允許它們也擔任發起人。另有傳聞稱，傳滴滴剎停香港上市籌備工作，據《彭博》引述消息報道，國家網信辦通知滴滴高層，其保障安全和預防訊息洩露的整改建議，還未達到要求，另一名消息人士稱，網信辦可能在未來數周，公布對滴滴進行審查的結果。



9. 人民幣中間價止步三連漲，回調逾200點，即期匯率（CNY）周五早跟隨低開44點子，全日跌12點，收報6.3228，錄三連貶，創2月24日以來兩周新低。結合北向資金連續流出，交易員估計，近期可能有部資金流出，不過能否對人民幣形成明顯影響，還需要觀察。短期俄烏局勢不確定繼續擾動市場情緒，另外美聯儲加息日益臨近，後續美指能否衝高回落，還存較大不確定性，人民幣短期仍可能受基本面支撐，但如果美指強勢不減，人民幣仍可能承壓。盧布匯率近期大幅波動，中國外匯交易中心表示，決定自3月11日起，擴大銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布匯率浮動幅度，即期交易價浮動幅度由5%擴大至10%。另據報道，俄羅斯外貿銀行公眾股份公司（VTB）開展人民幣存款業務，最高年利率8%。俄羅斯外貿銀行公眾股份公司上海分行發布公告稱，經與總行確認，該業務僅針對俄羅斯聯邦境內的個人客戶，不會在中華人民共和國境內開展。

撰文：經濟通中國組

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