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【陶觀天下】油價急速上揚　聯儲溫和出手

14/03/2022

　　美英先後宣布，將會停止購買俄羅斯出口的石油，禁令將對國際原油價格帶來甚麼影響？俄羅斯早前已經警告，可能會停止向德國輸出天然氣，作為對石油禁令的回應。俄羅斯進口的天然氣和石油，分別佔歐盟總進口量的40%和30%，歐洲能否在俄羅斯以外尋找替代供應國？聯儲局官員本周進入3月16日議息會前的封口期，相信沒有新指示性可供公布，不過美國2月CPI按年增7.9%，續創40年新高。面對超出預期、仍具上行壓力的高通脹，聯儲局3月加息50基點的概率會否上升？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。


　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

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