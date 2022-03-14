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溫傑：港股未見底　中移動46元宜作中長線部署

14/03/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師　溫傑

 

　　中概股風暴持續發酵，美股中概股上周五（11日）仍未止瀉，大摩預料更多中概股納入「預定除牌名單」，持有中概股點算好？中聯通(00762)上季多賺15%，中移動(00941)、中電訊(00728)均發盈喜，能刺激股價回勇？俄烏戰爭削貨品需求，貨櫃運費連跌八周，部署航運股要小心？

 

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