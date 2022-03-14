港股穿兩萬 五大見底指標着燈未？溫傑：中概股有反彈要止蝕（有片）

港股跌穿兩萬點心理關口，今日(14日)早市低見19722，跌幅831點；科技指數則顯著跑輸大市，百分比跌幅曾達逾8%，低見3885點，再創面世新低。光大證券國際財富管理策略師溫傑直言，港股未見底，現階段尚未到達中長線買貨時機。近日市場再度發酵對中概股退市的憂慮，溫傑建議持有中概股的投資者，宜趁反彈止蝕離場。

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