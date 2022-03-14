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【新冠肺炎】林鄭：香港與深圳不能比　現階段未有能力全民檢測

14/03/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，深圳市周一（14日）起開展3輪全民檢測，她相信在中央的領導下可以控制好疫情，又感謝深圳市政府確保供港的物資，指兩地政府已在幾個口岸啟動接駁鏈，包括皇崗、文錦渡、蓮塘和深圳灣口岸。

 


　　林鄭表示，今波疫情最高的檢測量是每日20萬至30萬，而且出現了滯後，亦出現大部分人排隊檢測，不少市民憂有交叉感染，故港府已加強抗疫能力，惟本港未有能力如深圳一樣做全民檢測。


已購入足夠數量抗新冠口服藥


　　林鄭表示，醫管局早前已購入兩款抗新冠口服藥物，包括默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir），用於病情有惡化風險的病人，以及新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid），其中默沙東藥廠的藥物已全數抵港，並正在應用；輝瑞（Pfizer）的帕克斯洛維德（Paxlovid）首批次今日亦會抵港，其他批次會在未來兩三個月抵港。


專家：發病或確診首5日服藥


　　港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，有高危因素的人士，包括70歲以上未完成接種疫苗的人，70歲以下的長期病患者，例如免疫系統失調，癌症等的輕症確診者，都可以使用口服藥。他表示，輝瑞口服藥屬於「蛋白酶抑制劑」，適用於15歲以上人士，一般副作用包括肌肉痛等，腎及肝功能差的病人不適合使用。至於默沙東口服藥，一般副作用包括肚瀉、皮膚出疹、作嘔等，但藥物會抑制嬰兒生長，懷孕中及餵哺母乳的病人不適合使用；藥物也會影響骨骼生長，因此18歲以下病人不適合服用；而腎衰竭病人亦可以使用。臨床數據顯示輝瑞口服藥能降低入院率九成，而默沙東口服藥就能降低三成。


　　港大內科學系臨床教授孔繁毅就表示，輝瑞的藥物會影響肝酵素，可能影響患者服用其他藥物的效果，例如抗生素、薄血藥等，而默沙東口服藥的藥物相互作用少。他又表示，早前向年長患者處方默沙東藥物的效果很好，關鍵是要在發病或確診首5日服藥。　


首批75人內地醫療團隊今日抵港

 


　　另外，林鄭表示，向中央請求派內地醫療團隊抵港協助治療，上周有約16人抵港參觀治療設施，而中央也會正式分批派出人員抵港參與治療新冠病人工作，其中首批75人會今日抵港，而本周內會再有多300人來港。


指定診所增至23間 每日籌增至4300個


　　醫管局行政總裁高拔陞表示，指定診所由17間增至23間，會預留一半籌號予高風險病人，每日籌號增至4300個。至於指定醫院方面，伊利沙伯醫院的急症室服務已回復至往日的水平，達約360人次；另外現時公院有1.1萬張病床集中照顧新冠病人。


不打算再收緊社交距離措施


　　林鄭表示，目前不打算再收緊社交距離措施，現行社交距離措施為疫情以來最嚴謹，不會再貿然推出新措施，認為亦要考慮社會及市民反應。她又指，雖然近日確診數字有下降趨勢，但強調現時仍不能放鬆，呼籲市民要繼續忍耐，減少聚會及外出。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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