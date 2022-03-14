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【FOCUS】港深如預警「金絲雀」　BA.2恐掀全球新疫浪

14/03/2022


　　香港爆煲、深圳封城，中國南方的國際金融中心和全球高科技中心，如同「煤礦中的金絲雀」，恐警示隨著Omicron BA.2上升為主流毒株，全球單日新增在1月中觸頂並拾級而下後，恐隨時再掀新一浪。

 

　　面對「傳染性很強、傳播速度很快、隱匿性很高」的BA.2來勢洶洶，官方正式放行國民快速自測，拍板推廣「抗原篩查、核酸診斷」監測模式，被解讀為抗疫策略重點從精確識別所有感染者，到防止急速擴散失控。



罕有提「隱匿性很高」，放行快速測試



　　香港幾何式上升的第五波疫情「倒灌」內地，令「動態清零」面臨兩年多來最嚴峻挑戰。眼見本土新冠病例(包括確診及無症狀感染)周日(13日)激增至逾3千宗，擁有逾1750萬人口的深圳周一(14日)起「封城」7天，近2500萬人口的上海亦祭出「非必要不離滬」和多區臨時封控。

 

 

 

 


　　引發今次急劇反彈的罪魁禍首，即是Omicron變種的BA.2分支。研究顯示，其在鼻腔拭子的毒性是BA.1分支的4倍，傳播速度較BA.1快40%；深圳市衞健委昨日更罕有以「隱匿性很高，人群普遍易感」形容該分支，或指向其更易經空氣傳播，及在物體表面存活時間更長。

 


　　鑒於此，國家衛健委上周末突正式放行抗原快速測試，允許公眾通過試劑盒自買自檢。過去兩年來，各地無不依靠大規模的強制核酸檢測，精確識別所有感染者，而對低病毒載量相對不敏感、或現「假陰性」的快速測試，一直被視作有違「絕對清零」目標。



防疫底線拒鬆綁，消費堪憂明或再降息



　　加上最高層拍板推廣「抗原篩查、核酸診斷」監測模式，防疫策略似現分水嶺，被解讀為重心轉向防止急速擴散失控。國家傳染病醫學中心主任、上海新冠肺炎臨牀救治專家組組長張文宏就指，「抗原檢測的策略對於未來我國進一步大規模向國際開放具有重要意義。」

 


　　BA.2來襲，香港、深圳如同「煤礦中的金絲雀」，無獨有偶，近日英國、德國、丹麥、瑞士、荷蘭等國的確診亦現反彈之勢，恐警示全球疫情隨時再掀新一浪，值得慶幸的是，源自英國國家統計局　(ONS) 數據的最新報告就稱，英格蘭的COVID感染死亡率（IFR）已低於季節性流感。

 


　　那麼，此是否意味COVID-19 is just a flu？看看香港高企的死亡率，以及《自然》雜誌文章顯示強有力的證據指向新冠感染和大腦異常的關聯，以及早前研究顯示的長期慢性病風險，以內地巨大的老齡人口基數，難怪官方強調絕不躺平，視「不出現疫情規模性反彈」為防疫底線。

 


　　換言之，應對本土疫情快速反撲的嚴厲措施，恐令本就低迷的消費雪上加霜。最高層如何研判經濟下行壓力，密切關注周二(15日)的MLF及公開市場操作利率會否再降息。

 

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