【虛幣世界】市場觀望聯儲議息，加密貨幣微漲

雖然烏克蘭戰火依然頻密，但市場較為關注聯儲局議息，加密貨幣整體上揚。OANDA Americas高級市場分析師Edward Moya表示，隨著投資者等待俄羅斯和烏克蘭談判的進展，以及美聯儲是否出現一條更明顯的加息明確路徑，加密貨幣全面進入震盪期。

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另外，特斯拉首席執行官隆馬斯克（Elon Musk）在推特上表示，儘管在高通脹時期擁有優質股票或房屋是件好事，但他不會出售比特幣、以太幣或狗狗幣。Moya認為，馬斯克的推文有正面作用，隨著美聯儲開始加息，比特幣可能會在崎嶇不平的道路上得到強有力的支持。



據經濟通據數顯示，比特幣現報39527.00(美元．下同)，跌0.36%(24小時比較．下同)；以太幣現報2596.04元，升0.25%；艾達幣報0.8030元，跌0.12%；瑞波幣報0.7742元，跌0.06%。



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