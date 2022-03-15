  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場

15/03/2022

　　港股近期疲不能興，接連跌穿2萬及萬九水平，在中概股被狂沽之下，恒指周二（15日）上午曾低見18597。


　　資深投資銀行家溫天納在接受《經濟通通訊社》專訪時表示，股市持續大跌涉及多層次因素，包括烏克蘭危機、全球通脹、利率及疫情，更重要的是中美金融博弈。美國最新通脹達7.9%，再創40年新高，美國10年期債券利率上升；俄烏會談暫時沒有成果。中美金融博弈，在美國上市的中資股退市風險大幅升溫，拖累港股科技類股份。

 


　　他指出，若中資股在美股全面退市，將掀起更多企業回港，但港股目前處於弱勢，未必能全盤接收，這種供求關係變化也促成急跌，早前已預期港股跌穿20000點，周一（14日）已成真。現在市場正是「屋漏偏逢連夜雨」，投資者避險情緒亦不得不提升。惟他補充，當前是短線波動，中線若企業基本面沒有變壞，不排除跌勢穩定後將有撈底資金介入，但風險仍極高。


加息對估值衝擊不能忽略


　　溫天納指出，資本市場飽受衝擊，美股或面臨較大壓力。高通脹已成為環球普遍現象，短期內難以消退。在通脹高位下，聯儲局加息步伐明確。縱觀歷史，加息期間美股以上升為主，上升的原因主要在於收益的改善。不過，這次或不同，這輪加息潮乃處身在時間與幅度均不明確的背景下，而目前美股的估值處於歷史高位，加息對估值的衝擊不能忽略。在避險的大環境中，貴金屬將有一定的機遇。而在供應斷裂、避險需求、抗通脹的因素下，貴金屬有望獲得支撐，吸引力不能忽視。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

298.000

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

161.900

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

71.250

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 161.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.250
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.150
  • 02318 中國平安
  • 46.350
股份推介
  • 00968 信義光能
  • 13.080
  • 目標︰$14.80
  • 01431 原生態牧業
  • 0.224
  • 目標︰$0.438
  • 01299 友邦保險
  • 72.550
  • 目標︰$90.00
  • 03613 同仁堂國藥
  • 9.180
  • 目標︰$11.60
  • 01286 鷹普精密
  • 1.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.250
  • 00388 香港交易所
  • 322.400
  • 02800 盈富基金
  • 18.650
  • 00941 中國移動
  • 48.300
報章貼士
  • 06865 福萊特玻璃
  • 31.350
  • 目標︰$40.80
  • 01044 恒安國際
  • 38.750
  • 目標︰$42.85
  • 01299 友邦保險
  • 72.550
  • 目標︰$84.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/03/2022 14:28  恒指午後跌幅擴大至逾900點，再創逾6年低，A股急挫近4%

15/03/2022 10:31  《異動股》美團反彈6%，阿里、騰訊跌幅收窄，恒指跌勢稍喘定

15/03/2022 10:04  【聚焦數據】內地首2月社會消費品零售總額增6.7%，優預期

15/03/2022 09:30  《異動股》油價挫逾5%，三桶油下跌，中石油、中海油低開逾3%

15/03/2022 09:19  【聚焦人幣】人幣中間價續貶254點兩個半月低，報6.3760

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>專訪

【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）

新聞>財經熱話

【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠　科技股全線再急插

新聞>FOCUS

【FOCUS】困境壓頂數據放閃　降息落空顯三考量
品味生活
生活

小薯茶水間

在家工作｜5個WFH共享空間推介：$98用足一日、免費手沖咖啡、文青風舒適裝潢，Chill住WFH！ 1

健康大晒

消委會測試｜15款塑膠紓壓玩具現破裂，7成半不符安全標準！「魷魚遊戲」擠壓球致癌塑化劑超標250倍！（附總評分表）

缸邊隨筆．石鏡泉

打到嚟 1
DIVA CHANNEL

Get it Beauty！．Michelle Yeung

美容新趨勢：咖啡護膚！抗氧化抗炎、去水腫激活微循環！三個咖啡護膚品牌推介

Beauty

2022七大美容護膚趨勢公開！居家美容講求專業高效，維A、酵素成分更受歡迎？

一分鐘閱讀．李怡

《松浦彌太郎的100個基本》：盡早學會享受孤獨滋味，這是人生的「基本」之一
健康好人生 Health Channel
頭暈、健忘、憂鬱？可能是Omicron後遺症「腦霧」！臨床研究：針灸治療有效快捷！
留家抗疫操Fit 啲！跟住4個人氣YouTube Channels做運動健身，爆汗減脂兼減腰痠背痛！蝸居、零器材都做到
大S、具俊曄一别20年後結婚：用勇氣和愛去彌補遺憾！你有這份再愛的勇氣嗎？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2022 16:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2022 16:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/03/2022 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
專訪15/03/2022
【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）
財經熱話15/03/2022
【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠　科技股全線再急插
FOCUS15/03/2022
【FOCUS】困境壓頂數據放閃　降息落空顯三考量
專訪15/03/2022
【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場
生財有道15/03/2022
【名嘴發財高息股】溫傑：越秀房託(00405)屬滄海遺珠！現價宜買入？（有片）
大行報告15/03/2022
摩通腰斬科技股目標價　QQ看265元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金