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JPEX 獲香港上市公司「天弓」注資 獲千萬美金研發區塊鏈項目

16/03/2022


JPEX 獲香港上市公司 天弓 注資，獲千萬美金研發區塊鏈項目。

 

 

最近兩年，加密貨幣市場發展迅速，搖身一變成為主流投資產品，除了散戶的踴躍參與外，大量的傳統資金進場固然是最主要的原因之一，在香港對於加密貨幣的討論亦絕不比外國遜色，NFT,元宇宙等的區塊鏈項目迅速在香港爆發，激起市民對於加密貨幣的討論

 

而最近香港上市公司中國天弓控股(00428)公告，該集團於2022年3月11日與JPEX Technical SupportCo.Pty Ltd(JPEX)訂立不具法律約束力的諒解備忘錄。中國天弓控股有限公司是一家主要於香港從事投資業務的投資控股公司。該公司投資於在認證證券交易所上市的證券及具盈利增長與資本增值潛力的非上市投資項目，如私募基金及房地產項目。其主要在香港及加拿大開展業務。

 


NFT
圖1 NFT 熱潮卷席全港

 

 

JPEX3

圖2 諒解備忘錄中遠到天弓將投資千萬美金


根據諒解備忘錄，JPEX將在6個月內與該公司尋求利用其人工智能程式交易及套利交易技術，應用於證券買賣及其他形式的交易，且利用區塊鏈技術達至擴展本身的業務，期望達致互惠互利雙贏的效果。待中國天弓控股和JPEX進一步磋商和同意有關具體合作的細節和條款之後，雙方將簽署具有法律約束力的詳細協議，當中涵蓋JPEX向該公司提供有關人工 智能程式交易及區塊鏈技術的技術人員及建議。雙方目標探索投資不多於1000萬美元有關區塊鏈技術的不同領域，包括但不限於非同質化代幣、交易市場平台、分散式自治組織及其他。

 

 

JPEX

圖3 HMVOD 於2021年投資五百萬美金

 

其實早在2021年的時候上市公司HMVOD視頻(08103.HK)已向JPEX注資500萬美元，可見JPEX在業界上一定的實力，JPEX(JPEX CRYPTO PLATFORM) 為一間於澳洲註冊成立的公司，為亞洲地區具市場領導地位的加密貨幣交易所，專門從事去中心化應用程式開發、人工智能程式交易、套利交易技術、加密貨幣交易平台及核心區塊鏈研究及開發。該平台用戶不止可以透過其網站交易，更有手機應用程式，現已於App Store及Google Play供用戶下載，用戶可全天候處理其虛擬貨幣資產。

JPEX4

圖5 JPEX 於2022年將於VISA 合作，推岀加密貨幣借記卡。

JPEX5

圖6 JPEX 發佈會現場

 

根據天弓控股主席表示區塊鏈技術及人工智能是未來之大趨勢,他們涉獵加密貨幣的行業有助集團擴大資本事投資的多樣性,及有望能提高投資回報。除著越來越多的傳統資金進場,未來可見加密貨幣只會進一步的成為投資者心目中不可或缺的一部份。

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