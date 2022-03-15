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【FOCUS】困境壓頂數據放閃　降息落空顯三考量

15/03/2022

 

　　中國內地本土新冠病例邁向逾兩年來最高紀錄之際，面對政策利率指標MLF(中期借貸便利)周二(15日)降息預期落空，滬指一開市即失守3200點。何解央媽按兵不動？國家統計局稍後揭盅的首2月經濟數據或提供最好解釋－－工業增加值、消費品零售、固定資產投資，全數大勝市場預期。



三架馬車齊大提速



　　GDP總值媲美韓國的粵港澳大灣區，因Omicron衝擊陷入「半癱瘓」，加上俄烏局勢雲譎波詭、中概暴跌泥足深陷、信貸擴張急劇縮水……大摩再吹響「魔笛」，最新預期中國首季經濟環比將現零增長，並下調全年預期由5.3%至5.1%；更悲觀的是野村，預期年度增長僅4.3%，遠低政府「5.5%左右」目標。

 

 

 

 


　　不過，「最暗的夜有最亮的光」，首2月三架馬車按年表現齊齊大提速：工業增加值增7.5%(預期:3.9%)，錄7個月最高；消費品零售增6.7%(預期：3%)，錄6個月最高；固定資產投資增12.2%(預期:5%)，錄7個月最高。

 


　　其中，擔綱「穩增長」大旗的基建投資，增速更錄9個月最高；餐飲收入亦重回2019年疫情爆發前的同期水平之上。


　
爬坡過坎挑戰未盡



　　被國統局稱為「恢復較好」的首2月經濟，可謂央媽降息工具箱暫不重開的最佳理由，為經濟爬坡過坎預留政策空間，必要性從地產市場及就業形勢可見一斑－－首2月房地產投資增速從去年全年的4.4%續放慢至3.7%，商品住宅銷售額從去年全年的增5.1%至縮水22.1%，調查失業率從去年底的5.1%升至2月底的5.5%。

 


　　而另一重掣肘或來自匯率。跟中美利差反向而行持續逾年的強人幣走勢，進入本周突然轉弱，中間價連續兩日偏離市場預期逾百點子，而外資2月亦錄逾三年來首度減持人民幣債券。　　

 


　　再換個角度看，2月信貸數據暴露居民需求端極度乏力，相比降息降準，退稅減稅無疑能更直接輸血市場主體，尤其是在互聯網大廠裁員潮山雨欲來，而高校畢業生今年增至1076萬人歷史新高的當下。

 

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