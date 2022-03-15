【跌市奇葩】英美加息在即兼回購不斷 匯控抗跌力強避險佳選

港股四面楚歌跌跌不休，恒指連續兩日急瀉逾千點，惟隨著美國聯儲局及英倫銀行均於本周四(17日)公布議息結果，兩者加息0.25%已成市場共識，受惠加息的銀行股股價有支持，抗跌力特強，其中回購不斷的匯控(00005)今日(15日)收市跌不足1%。

(資料圖片)

鮑威爾早預告加息0.25厘 高盛料明年加息次數超預期



美國聯儲局今起一連兩日議息，香港時間周四(17日)凌晨公布議息結果，雖然未能如俄烏開戰前預料會加息半厘，惟聯儲局主席鮑威爾早前指今次加息0.25厘較為合適，不過他同時指如果通脹高過預期，美聯儲已準備好在未來會議中更激進地加息。而根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具最新顯示，預期3月維持利率不變的機會率由之前的0%升至6%，加息25點子的機會率為94%，加息50點子的機會率降至0%。

(《開市Good Morning》節目截圖)



至於往後加息步伐，有分析指若果戰爭持續，消費者信心下降，以及對經濟增長造成壓力，聯儲局可能會採取更審慎的態度，只會加息25點子3至4次後就會完成加息周期。但高盛認為現時市場輕視俄烏戰事帶來的油價上升風險，以及對戰爭會放慢貨幣緊縮步伐的能力過於樂觀，長期較高的大宗商品供應風險會對經濟增長和通脹造成後果，故預計聯儲局2023年的加息次數將超過預期。中金亦稱，在油價高企情形下，預計聯儲局在3、5、6月議息會議上累計加息100點子，之後視情況再加息，以防止通脹失控。

事實上，美國通脹威脅愈趨嚴峻，上周公布2月份消費物價指數(CPI)按年急升7.9%，升幅較1月擴大0.4個百分點，續創近40年最大升幅，不少經濟學家認為通脹遠未見頂，4月份有機會衝上9%水平；假如國際油價繼續失控飆升，而聯儲局未能立定決心大刀闊斧加息，CPI年內錄得雙位數升幅亦非不可能。





加息有利銀行改善淨息差 匯控近兩日共斥逾億元回購



加息有利銀行改善淨息差，盈利或將顯著復甦。摩通報告認為，早前匯控及渣打(02888)股價受壓，主要是市場擔心地緣政治風險，反應屬過度，兩銀行旗下俄羅斯業務直接佔比很小，相信所面臨的挑戰來自全球經濟增長放慢。美銀亦看好本地銀行，估計隨著聯儲局於2022至2024年加息，利潤率可望恢復。

另方面，匯控公布，昨日再於倫敦證券交易所通過摩根士丹利購入約110.26萬股，總值約535.85萬英鎊(約5455萬港元)；上周五(11日)則購入約106.7萬股，總值約511.58萬英鎊(約5223.3萬港元)。匯控去年10月展開新一輪回購計劃至今年4月20日止，回購總額不多於20億美元，至今合共回購逾2.2億股。匯控早前公布年度業績時，提出進一步回購最多10億美元股份，於現時最高達20億美元的回購完成後展開。

黃瑋傑：匯控技術上已見底 受惠加息反彈目標52元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，以現時市況最好揀大跌時跌得少，反彈時也會跟彈的股份，起碼看到已見底，其中匯控股價上周已率先於46.2元見底，上周三(9日)大市開始跌得急，匯控也只於上周五(11日)低見47.9元，沒再跌穿之前低位，技術上已見底，再加上加息對銀利股有利，料可穩守100天線48.5元，反彈目標可看今個月高位大概52元，就算跌穿近期低位沽出止蝕也只輸10%以內。

匯控昨天已逆大跌市上升，今天港股再跌逾千點，匯控收市只微跌0.81%報49.2元，成交21.74愈元，至於其他銀行股，恒生(00011)跌1.18%收報142.3元，渣打跌1.81%報48.7元，中銀香港(02388)跌3.18%報27.4元，東亞(00023)跌4.93%報11.18元。

(經濟通H2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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