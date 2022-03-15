  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）

15/03/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

　　港股受累A股急瀉，午後再插逾千點。截至下午3時10分，恒指最多下瀉近1300點，低見18235點，跌穿2016年2月低位18278，創近十年新低。溫鋼城預計，若恒指確認跌穿18278，恐下試17000點水平，即亞洲金融風暴時的估值。他提醒，投資者短期宜部署有盈利、高股息的傳統股份；科技股則不宜沾手。即使科技股短期有反彈，料低位上落格局維持不變。

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=gasUFSjQvJY

 

【名嘴發財高息股(精華版)】陳永陸、郭思治、林家亨、熊麗萍等十位名嘴推薦十大高息心水股！

 

溫鋼城推薦華潤水泥(01313)

 

────────────

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

更多精彩節目

 

王牌財經直播節目開市Good Morninghttps://bit.ly/2T70l62

 

午間財經直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

 

────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel，並要為影片按 Like及開啟新片提示！  https://bit.ly/3lhKE89

 

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回專訪

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

196

下跌

1748

不變

195

無成交

455

恒生指數

18,415.08

最大成交額股票

00700

騰訊控股

298.000

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 161.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.250
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.150
  • 02318 中國平安
  • 46.350
股份推介
  • 00968 信義光能
  • 13.080
  • 目標︰$14.80
  • 01431 原生態牧業
  • 0.224
  • 目標︰$0.438
  • 01299 友邦保險
  • 72.550
  • 目標︰$90.00
  • 03613 同仁堂國藥
  • 9.180
  • 目標︰$11.60
  • 01286 鷹普精密
  • 1.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.250
  • 00388 香港交易所
  • 322.400
  • 02800 盈富基金
  • 18.650
  • 00941 中國移動
  • 48.300
報章貼士
  • 06865 福萊特玻璃
  • 31.350
  • 目標︰$40.80
  • 01044 恒安國際
  • 38.750
  • 目標︰$42.85
  • 01299 友邦保險
  • 72.550
  • 目標︰$84.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/03/2022 14:28  恒指午後跌幅擴大至逾900點，再創逾6年低，A股急挫近4%

15/03/2022 10:31  《異動股》美團反彈6%，阿里、騰訊跌幅收窄，恒指跌勢稍喘定

15/03/2022 10:04  【聚焦數據】內地首2月社會消費品零售總額增6.7%，優預期

15/03/2022 09:30  《異動股》油價挫逾5%，三桶油下跌，中石油、中海油低開逾3%

15/03/2022 09:19  【聚焦人幣】人幣中間價續貶254點兩個半月低，報6.3760

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>專訪

【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）

新聞>財經熱話

【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠　科技股全線再急插

新聞>FOCUS

【FOCUS】困境壓頂數據放閃　降息落空顯三考量
品味生活
生活

健康解「迷」

確診居家隔離自救法！醫生建議：沖溫水涼、每半小時飲少量水、含帶鹽冰粒紓緩喉痛！

風水蔣知識

香港犯「反吟」所以衰足20年？注定被深圳超越？發展「北部都會區」可帶來新轉機？

缸邊隨筆．石鏡泉

A Mad Mad World
DIVA CHANNEL

Art & Living

FrancFranc實體+網店限時優惠！寢具、傢俬有折、家品滿額免運費！春日粉色油畫風新品登場，以玩味趕走疫情悶氣！

Art & Living

烏克蘭基輔的「Comfort Town」，那個如彩虹般的積木小世界 1

Beauty

2022七大美容護膚趨勢公開！居家美容講求專業高效，維A、酵素成分更受歡迎？
健康好人生 Health Channel
快速測試 | 消委會推「快速測試包搜尋器」！一Check即知檢測包認可地區、資料、臨床數據（附連結）
大S、具俊曄一别20年後結婚：用勇氣和愛去彌補遺憾！你有這份再愛的勇氣嗎？
逝去了的「C朗」與「美斯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2022 16:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2022 16:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/03/2022 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
專訪15/03/2022
【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）
財經熱話15/03/2022
【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠　科技股全線再急插
FOCUS15/03/2022
【FOCUS】困境壓頂數據放閃　降息落空顯三考量
專訪15/03/2022
【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場
生財有道15/03/2022
【名嘴發財高息股】溫傑：越秀房託(00405)屬滄海遺珠！現價宜買入？（有片）
大行報告15/03/2022
摩通腰斬科技股目標價　QQ看265元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金