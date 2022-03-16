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熊麗萍料港股僅屬反彈　騰訊短期目標330元

16/03/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

　　隔晚（15日）美國科技股顯著反彈，港股夜期及ADR均重返18700－18800水平。今日（16日）亦是印度神童預言金融市場會有大改變的日子，港股能有新景象嗎？比亞迪(01211)王朝網和海洋網車型即日起加價；另外，LME鎳期貨今日恢復交易，惟升跌幅上限只有5%，比其他大部分金屬的15%升跌幅上限少，鎳價憂慮已紓緩？油價跌穿100美元關，短期未見底？

 

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