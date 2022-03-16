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內地放寬新冠出院安排　油價急跌人幣走強　中資航空股扭跌勢再高飛

16/03/2022

      中資航空股近日受內地疫情再起、油價攀升及人幣走弱等影響，股價連日下挫，惟內地現針對疫情復熾調整新冠診療方案，在多個維度似有放寬跡象，加上油價昨日(15日)跌逾半成創近3周新低，又傳沙特阿拉伯與中國洽商以人幣支付油價，刺激人幣兌美元上漲，內地三大航空股今日(16日)都急升，其中國航(00753)縱被瑞信下調評級及目標價，半日仍升近7%。

 

 (Shutterstock圖片)

 

放寬出院核酸值標準　出院後只需7日居家健康監測

 

　　國家衛健委和國家中醫藥管理局修訂新冠病毒診療方案，指各地反映Omicron變異毒株患者以無症狀感染和輕症為主，大多不需要過多治療，若全部收治到定點醫院，會佔用大量醫療資源，因此完善病例分類收治，輕症病人會集中隔離管理；普通型、重型、危重型病例等就應在定點醫院集中治療。另方案提出在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，提高病例早發現能力。方案亦調整解除隔離和出院標準，由以往連續兩次呼吸道樣本核酸檢測陰性，修改為連續兩次核酸檢測Ct值大於35，或連續兩次核酸檢測陰性。出院後安排，由14日隔離減至7日居家健康監測。


　　不過，《環球時報》特約評論員胡錫進認為，目前中國還有多個城市處於實際封城或半休克狀態中，需要強有力的指導和銜接工作跟進，將新規與壓制疫情規模性擴散有效結合起來。內地不可能一下子「放開」，新方案決不會指向防控「躺平」。防控方式會小步調整，確保內地不出現香港那樣的失控局面。

 

油價跌逾半成創近3周新低　人幣扭轉近日跌勢上漲


      另方面，俄烏談判持續，美國總統拜登即將訪歐，投資者對供應中斷的擔憂有所紓緩，加上中國的新冠肺炎個案急升引發需求擔憂，進一步令油價受壓。倫敦布蘭特期油昨日一度跌至每桶97.44美元，跌幅達8.8%，收報99.91美元，跌6.99美元或6.5%。紐約期油曾急瀉9.2%，低見每桶93.53美元，收報96.44美元，跌6.57美元或6.4%。國際油價自上周觸及多年高位以來下跌逾兩成，創近3周以來新低，並且自2月底以來首次在每桶100美元以下收市。分析師表示，從市場基本面和技術面來看，油價還會進一步走低。


      此外，美國聯儲局加息在即，中國減息預期升溫，中美貨幣政策分歧，兩地息差可能收窄；內地主要城市疫情升溫，市場擔心內地經濟會受影響，同時市場恐美國制裁行動可能由俄羅斯伸延至中國，令人民幣近日受壓。不過，據《華爾街日報》引述消息人士稱，沙特阿拉伯與中國洽商石油交易時，談及容許後者以人民幣計價及支付相關款項，而不是以美元支付。中國佔沙特石油出口超過四分之一，如果以人民幣計價，有望再提升人民幣地位。隔晚人民幣扭轉早前跌勢並漲向盤中高點，反映國際市場的離岸人民幣兌每美元一度上漲至6.3791，此前曾跌至逾6.4。人幣走強利好持大量美元債務的航空公司。

 

國航2月載客升26%東航升44%　南航客運運力投入升43%

 

     另國航公布，2月載運旅客441.45萬人次，同比升25.6%，環比升0.4%。首兩個月載運旅客881萬人次，同比升10.9%。東方航空公布，2月載運旅客560萬人次，按年升44.34%。

 

　　南方航空亦公布，今年2月，集團客運運力投入(按可利用座公里計)按年上升43.12%，其中國內按年上升46.97%，地區和國際分別按年下降18.94%和29.89%。

 

瑞信：疫情期間面臨油價上漲　降國航評級及目標價


      惟瑞信今日發表研究報告，將國航評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價由5.8港元下調13.8%至5港元，計入新的油價、交通和成本假設，預計國航2022年面臨虧損，同時將2023年盈利削減50%。國航在疫情期間面臨油價上漲，已將2022/23年每桶布蘭特原油價格預測上調至100及85美元，估計2022及23年價格每上漲1美元，盈利收益可能會下降2%至5%。另相信今年非國內客運量將保持在疫情之前4%的低水平，雖然繼續看好國航在國際上網路的實力，這應該有助於捕捉長期復甦，但寬鬆的時機仍不確定。


      摩根士丹利近日亦發表報告指，料國際油價今年上半年仍會高企，該行基本情境預測為每桶110美元，但估計仍有機會上試每桶150美元，大摩列出在油價攀升環境之下最利淡的中資股名單，其中包括國航、東航及南航。

 

　　內地新冠肺炎確診連日幾何級數增長，昨(15日)再新增1952宗確診個案，不過受上述多項因素刺激，航空股全線造好，國航半日升6.93%收報5.09港元，東航升5.02%報2.72港元，南航升4.94%報4.04港元，另國泰(00293)亦升3.26%報6.97港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 




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