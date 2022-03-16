公務員總動員 文職赴前線助圍封抗疫

變種病毒肆虐，每日感染人數成千上萬，不單前線醫護壓力爆煲，其他公務員團隊一樣總動員開赴前線，為了令公眾更加了解內情，公務員事務局就透過與電視台合作，直擊不同崗位的公務員如何與市民一起抗疫。

今次變種病毒入侵社區，其傳播力之高超乎想象，結果不少商店要停業，連漢堡飽店，超市都要縮減營業時間，這個時候公務員團隊亦肩負起抗疫任務，每天要負責圍封檢測、擴大疫苗接種計劃，增設社區設施等，還有統籌物資運送和發放等，工作量之大不足為外人道。

TVB抗疫節目《同行抗疫路》，首集以圍封九龍城德朗邨德璋樓的行動做主幹的個案，負責的地政總署就動員了發展局一百二十人參加。這些人平時都是文書職員，這天就變身前線， 逐家逐戶拍門提醒居民落樓做檢測，有民職人員更親力親為居民送即食麵和罐頭。像這類的圍封檢測在第五波疫情以來合共進行了一百五十次以上，涉及的公務員人數有數千個，最少有四十七個政策局和部門參與。好多市民睇完之後才注意到這班幕後的無名英雄。

今次的第五波爆發，由於傳播力強，擴散速度極快，應對極不容易，有時市民未必理解。身為公務員事務局局長的聶德權做過新聞處長，特別明白溝通的重要，考慮到未來仍有大量工作需要應付，如何維繫團隊士氣非常重要，於是想到把這些實際個案展示出來，讓公眾增加對抗疫難度的理解。

有官場中人認為，提高抗疫工作的透明度，還可令大眾明白公務員是和市民同心一起應付難關，這樣不單可以改善社會氣氛，同時令大家更加齊心合作，使防疫抗疫工作達到事半功倍的效果。

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