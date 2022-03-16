【新冠肺炎】林鄭：2月26日至3月5日快測陽性逾18萬宗

行政長官林鄭月娥表示，衞生防護中心在2月25日接受快速抗原檢測陽性結果作為確診個案，建立及推出網上系統「快速抗原測試陽性呈報平台」，在3月7日推出。於2月26日至3月5日期間，呈報個案共錄得18.4萬宗。檢測陽性的高峰是3月3日。



林鄭表示，核酸檢測過去兩周停留在10至20萬，陽性比例呈下降跡象，雖然檢測結果陽性高峰為3月3日，但近日不論呈報個案或污水檢測陽性，都處於高位平台期，不再見到有明顯下降，不排除社區仍有隱性傳播者，因此市民一定不可以掉以輕心，不可放鬆。



疫情高峰本月2日至3日 每日陽性逾7萬宗



衞生防護中心總監徐樂堅表示，根據「快速抗原測試陽性呈報平台」的實際數據，疫情2月21日至22日上升，3月2日至3日為頂峰，核酸及快測陽性個案達76000宗，之後開始下跌至每日約3萬宗水平，已過高峰，但社區病毒仍活躍。



徐樂堅表示，當局收到個案後會做覆核，抽樣調查，將派人到市民家中做核酸檢測，約30宗陰性個案需跟誰調查，市民或看錯模糊的兩條線。



康文署將加強管理泳灘包括作出圍封



林鄭表示，政府在這輪疫情已採取最嚴格社交距離措施，沒計劃令措施更嚴厲，但近日市民有點鬆懈，八達通錄得的出行次數有微升，她呼籲市民繼續嚴守措施，沒必要不要外出，僱主亦應讓僱員在家工作。



林鄭續指，康文署會加強管理，圍封泳灘，因為雖然署方一早經已停止公眾泳灘服務，不派救生員當值，但近日天氣轉暖，有人到沙灘不戴口罩，又有聚集，因此署方會作出跟進。



逾3400病人被處方莫納皮拉韋



林鄭表示，至今有3435人已被處方沙東藥廠口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），包括院舍長者、急症室求診病人、指定診所病人等。醫管局會通過遙距診症支援院舍病人，當醫生透過臨床指引認為患者適合用藥，便會為他們處方。醫管局會為私家醫院提供兩種口服藥，除了莫納皮拉韋外，亦包括輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid），私家醫院亦會配合提供病床。



爆疫院舍無染病長者將「逆隔離」



林鄭又指，洪水橋隔離設施將改為長者隔離及暫託中心，以減輕醫管局壓力，政府正僱用照顧員，已從內地聘用180人，完成培訓後將在長者暫托中心工作。另外，社署已安排兩間已獲發牌新院舍，有200宿位可進行「逆隔離」，安排未染疫長者入住。



港元及本港金融體系仍然穩定



林鄭表示，今日全世界處於非常不穩定的局面，近乎戰爭的局面，各地金融市場受到衝擊無可避免，強調港元及本港金融體系仍然穩定、金融監督亦相當穩定，財政司司長將會向大家交代，作出一個比較專業的研判。

撰文：經濟通採訪組

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！

► 立即讚好