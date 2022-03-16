  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美元武器化添忌憚　「PetroYuan」再升溫

16/03/2022

　　螳螂捕蟬，黃雀在後？美國總統拜登破天荒制裁俄羅斯石油，並要求另一「油王」沙特增產不果後，全球能源市場再添戲劇性一筆。繼沙特王儲據報邀請中國最高層5月出訪後，最新消息指，利雅得正與北京討論未來將部分出口石油改為人民幣定價。

 


　　儘管類似「PetroYuan」的報道自2017年起即不時浮現，但如同90年代的歌謠所唱－－「總有充分的警告，總有微妙的跡象；你本應看到它的到來，但我們已給了你太多時間(You would've seen it coming,but we gave you too much time)。」



沙特近日舉動不尋常



　　白宮上周一聲令下制裁俄油，推高布油期貨至130美元；投機者本周看漲押注平倉，期油短短5天又跌穿百美元，潰至熊市區間。油價大上大落表面看是俄烏戰火攪動，但本質恐難離「世界警察」美國借「美元武器化」舞高弄低。

 

 

 

 


　　眼見華盛頓對莫斯科接連釜底抽薪式出招，過往唯美國馬首是瞻的沙特近日舉動殊不尋常。先是國王及王儲雙雙拒接拜登電話，無視「增產」要求；接著國有石油公司沙特阿美拍板參與位於中國東北遼寧盤錦的百億美元級煉油化工項目，建成後提供每日30萬桶原油原料中的21萬桶。

 


　　最新則是沙特據報邀請中國國家主席習近平5月出訪利雅得，及正討論未來將部分出口石油改為人民幣定價。



全球化或階段性終結



　　何解？除了宿怨可追溯至2018年的記者卡舒吉事件、拜登2021年明確表示不再介入也門內戰（相當於不再為實質介入打擊胡塞組織的沙特背書）、白宮跟死對頭伊朗眼看握手言和在即，最新的觸發點當屬美國對俄羅斯趕盡殺絕式的金融制裁。

 


　　對以石油換取財富，進而鞏固權力的沙特王室而言，面對無限打印且隨時可能遭凍結的美元，盡早為每日620萬桶出口原油尋求Plan B的安全保證，愈顯迫在眉睫，而同樣希望為能源供應加裝備用交易選擇的全球最大原油進口國的中國，自然是不二之選。

 


　　儘管「PetroYuan」、「石油美元末日」等標題自2017年起就不時賺人眼球，令人們再次懷疑沙特今次是否認真，還是藉此加大對美國討價還價的槓桿？但隨著俄烏戰事宣告全球化走向階段性終結，金融市場遊戲規則的改變或比想像來得更快。

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

367.000

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

219.600

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

90.700

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 33,928.95
    +384.61 (+1.147%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,332.33
    +69.88 (+1.639%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 13,302.65
    +354.03 (+2.734%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升387.932
變動率︰+25.824%
較港股︰+5.70%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升370.647
變動率︰+12.780%
較港股︰+2.84%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升21.993
變動率︰+9.647%
較港股︰+2.29%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升51.894
變動率︰+8.904%
較港股︰+3.68%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升39.930
變動率︰+46.210%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升3.075
變動率︰+45.735%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.030
變動率︰+43.742%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.220
變動率︰+39.024%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升41.150
變動率︰+11.216%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升141.120
變動率︰+9.455%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升41.270
變動率︰+8.978%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升169.920
變動率︰+8.937%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/03/2022 12:16 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/03/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/03/2022 12:16 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 367.000
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 219.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.600
  • 01918 融創中國
  • 3.930
股份推介
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 2.850
  • 目標︰--
  • 00968 信義光能
  • 14.040
  • 目標︰$14.80
  • 01431 原生態牧業
  • 0.242
  • 目標︰$0.438
  • 01299 友邦保險
  • 75.000
  • 目標︰$90.00
  • 03613 同仁堂國藥
  • 9.760
  • 目標︰$11.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 367.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.700
  • 01211 比亞迪股份
  • 196.600
  • 00388 香港交易所
  • 360.400
  • 02800 盈富基金
  • 20.240
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 360.400
  • 目標︰$400.00
  • 01883 中信國際電訊
  • 2.730
  • 目標︰$3.00
  • 00001 長和
  • 52.750
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/03/2022 16:58  《盤後部署》恒指報復式反彈逾1600點，料首關挑戰20600

16/03/2022 13:33  劉鶴主持金融委會議:內地與香港監管機構加強溝通協作，穩定市場

16/03/2022 18:13  嗶哩嗶哩(9626)將爭取自願轉換至在聯交所主板雙重主要上市

16/03/2022 16:41  長建(1038)去年純利升2.7%至75億元，派息1.81元

16/03/2022 16:41  電能(006)去年純利升0.1%至61.4億元，息2.04元

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》金融委出山穩預期　新冠診療稍鬆綁　A股報復性反彈

新聞>財經熱話

劉鶴指中美快達協議兼釋監管放鬆信號　中概股爆升

新聞>財經熱話

《盤後部署》恒指報復式反彈逾1600點，料首關挑戰20600
品味生活
生活

健康大晒

最新抗疫政策｜無染疫長者將「逆隔離」至2間指定院舍！快測呈報個案共錄逾18萬宗，約30宗覆檢後呈陰性？（不斷更新）

食療新意思．陳沛思

春天睡眠不深、下身氣血不足，與肝腎有關！「蓮子雲苓黃豆紅蘿蔔湯」健脾安神、益腎固精！

娛樂情報

鄭伊健疑出山參演台劇
DIVA CHANNEL

古董投資秘笈．費吉

三線拍賣行吸引買家最新招數：借別家拍賣行的拍品造勢？

Fashion

2022秋冬時裝周：向烏克蘭聲援、致敬！Giorgio Armani無聲抗議、Balenciaga壓軸黃藍造型、Gigi Hadid捐出時裝周收入！

Beauty

鄭秀文演唱會瘦身秘技公開！兩款高纖低脂蔬菜湯推薦！如何在7日內「大縮水」？效果如何？
健康好人生 Health Channel
八爪魚也有情感？也會感到痛楚？英國政府將八爪魚、蟹、龍蝦納入《動物福利法案》！
消委會測試｜15款塑膠紓壓玩具現破裂，7成半不符安全標準！「魷魚遊戲」擠壓球致癌塑化劑超標250倍！（附總評分表）
我確診了！分享感染Omicron經歷，康復後成立義工群組助確診隔離者！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2022 00:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事16/03/2022
《神州經脈》金融委出山穩預期　新冠診療稍鬆綁　A股報復性反彈
財經熱話16/03/2022
劉鶴指中美快達協議兼釋監管放鬆信號　中概股爆升
財經熱話16/03/2022
《盤後部署》恒指報復式反彈逾1600點，料首關挑戰20600
公務員齊抗疫 16/03/2022
公務員總動員 文職赴前線助圍封抗疫
市場動向16/03/2022
JPEX 獲香港上市公司「天弓」注資 獲千萬美金研發區塊鏈項目
專訪16/03/2022
【即市專訪】黃偉豪：港股脫險關鍵睇咩位？匯控可部署！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金