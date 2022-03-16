《神州經脈》金融委出山穩預期 新冠診療稍鬆綁 A股報復性反彈

房地產企業流動性問題影響樓市下行、疫情險峻管控升級引發經濟增長疑慮、監管持續敲打中國各行各業、外資避走中概股引發中港股災……不安情緒籠罩中國資本市場，國務院金融穩定發展委員會今日出手，召開專題會議，派發「維穩大禮包」，就最近各項焦點經濟問題一次性作出表態。官媒通稿僅約800字，便足以讓市場上演大反轉行情。

（資料圖片）

金融委表態：貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，寬鬆政策可期；要研究有力有效的防範化解房地產企業風險應對方案；繼續支持各類企業到境外上市；呼籲對平台經濟實施規範、透明、可預期的監管；歡迎長期機構投資者增加持股比例。



當局的每項表態都直擊內地及海外投資者對中國市場的擔憂，但出口術未必等於實際行動，難預料這次會議能否說服外資，北向資金午後跟隨指數大幅反彈進場，但尾盤再度流出，全天小幅淨賣出8230萬元（人民幣．下同），錄得連續8日淨賣出。但是中港股市就錄得大幅反彈，滬綜指今早顯著高開又快速回落，午後在維穩一聲令下坐火箭，全日急反彈3.48%，報3170.71，收復三千一，但較周一（14日）收盤位置還有1.6%的落差，而視野拉闊至整個3月來看，目前滬指本月仍暴跌超過8.4%。



港股新經濟板塊瘋狂拉漲，帶動深市表現更強，深成指飆4.02%，創業板指更漲5.2%。



兩市全日成交11920億元，按日增加6%。



今日新聞精選



1. 國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，國務院副總理、金融委主任劉鶴強調，金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展，歡迎長期機構投資者增加持股比例。人民銀行傳達學習國務院金融委專題會議精神時表示，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，大力支持中小微企業，堅定支持實體經濟發展，保持經濟運行在合理區間。銀保監表示，將積極出台對市場有利的政策。包括要大力支持直接融資，促進融資結構優化；引導信託、理財和保險公司等機構樹立長期投資理念，開展真正的專業投資、價值投資，成為促進資本市場發展、維護資本市場穩定的中堅力量。穩定樓市方面，持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，積極推動房地產行業轉變發展方式，鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目，促進房地產業良性循環和健康發展。此外，深圳市金融辦等多部門亦發布通知，指要充分發揮地方金融組織作用，鼓勵全市小額貸款、融資租賃、商業保理等地方金融組織根據企業受疫情影響實際，酌情降費減息或增加貸款、租賃、保理額度，加大信貸投放力度等。



2. 中國駐美國大使秦剛15日在《華盛頓郵報》發表文章指，俄烏發生衝突，於中方沒有半點好處，中方不可能在知情下不予勸阻，並指尊重和保障包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整。秦剛表示，有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫起來，渲染台海衝突風險。是本質不同的兩件事，烏克蘭是主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政。針對美國多次威脅或因俄烏問題制裁中國，外交部發言人趙立堅周三（16日）表示，中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，美方若一意孤行，中方必將強力反制。此外，內地《反分裂國家法》實施17周年之際，有全國政協委員日前表示，只有「反分裂」，沒有「促統一」，就不能真正促進國家及兩岸關係和平發展，將就制定「祖國統一法」提交提案。對此，國台辦發言人朱鳳蓮周三回應表示，對於人大代表、政協委員有利於促進祖國統一的意見和建議，我們都認真聽取和研究。



3. 內地新冠肺炎確診連日幾何級數增長，為防控、診斷和治療帶來巨大壓力。國家衛生健康委和國家中醫藥管理局組織專家對新冠肺炎診療方案進行了修訂，形成了《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》。新版方案優化了病例發現和報告程序，要求對病例實施分類收治，進一步規範抗病毒治療，及對解除隔離管理、出院標準作出調整等。其中，輕型病例實行集中隔離管理，相關集中隔離場所不能同時隔離入境人員、密切接觸者等人群。新規亦放寬出院時的核酸值標準，並將「出院後繼續進行14天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測」。新版方案在多個維度似有放寬跡象，引發市場熱議。《環球時報》特約評論員胡錫進認為，目前中國還有多個城市處於實際封城或半休克狀態中，需要強有力的指導和銜接工作跟進，將新規與壓制疫情規模性擴散有效結合起來。國家衛健委公布，3月15日，全國確診者新增確診1952宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例1860宗；本土病例中，吉林佔最多有1456宗；廣東59宗，其中深圳市55宗。



4. 國家統計局公布2月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比漲幅進一步縮窄至2.0%，漲幅續創2015年12月以來最低（當時為升1.8%），上個月為2.3%；環比轉為持平，上個月升0.1%。經測算，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有27個（上月為28個）；持平三個，與上個月相同；下跌40個（上月39個）。內房華夏幸福(滬:600340)早前敲定債務重組方案，看似生機重現，根據公司今年2月披露的具體進展，《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為429.18億元。惟據內媒《經濟觀察網》最新引述一位接近華夏幸福債委會的人士報道，在債務重組方案中，通過出售資產籌集現金來償還債務是重要組成部分，也是華夏幸福恢復造血功能的關鍵要素，目前出售資產沒有實現，致使無法籌集到必要資金。多個消息源表示，目前相關方面正在實施一個替代方案，雖然與之前的方案相比打了折扣，但可以一定程度推動華夏幸福債務重組工作繼續前進。



5. 國家工信部表示，針對3月15日央視晚會報道的以免費Wi－Fi為名誘騙用戶下載惡意App、應用軟件平台強逼捆綁下載、騷擾電話、兒童手表安全防護等問題，立即組織認真核查，依據個人信息保護法、網絡安全法等有關法律法規要求，進行嚴厲查處。其中，針對以免費Wi－Fi為名誘騙用戶下載惡意App問題，對曝光的Wi－Fi破解精靈、雷達Wi－Fi、越豹Wi－Fi助手等3款App，第一時間下架處理。針對應用軟件平台強逼捆綁下載問題，組織相關省通信管理局對曝光的百助網絡公司及PC6、桔梗、ZOL、騰牛網等軟件下載平台依法進行查處。此外，康師傅連發多個聲明稱，針對央視「3.15」晚會報道的酸菜原料生產事宜，湖南插旗菜業有限公司向江門、武漢、西安、新疆共4家工廠提供酸菜，康師傅已終止其供應商資格，取消一切合作，並啟動對相關產品的下架回收。



6. 據《華爾街日報》引述消息人士稱，沙特阿拉伯與中國洽商石油交易時，談及容許後者以人民幣計價及支付相關款項，而不是以美元支付。消息人士指出，部分沙特官員認為美國在中東政策上沒有支持沙特，所以考慮加強與中國的關係，包括容許對方以人民幣支付油款。不過，也有部分沙特官員對有關做法有保留，因為擔心人民幣在國際市場的使用不普及。中國佔沙特石油出口超過四分之一，如果以人民幣計價，有望再提升人民幣地位。早前有消息稱，沙特邀請中國國家主席習近平訪問該國，並計劃複製2017年美國前總統特朗普首次以總統身份出訪沙特時給予的熱情接待，最快5月成行。另據印度《經濟時報》報道，中國國務委員兼外交部長王毅計劃在本月晚些時候訪問印度，這將是自疫情爆發及中印邊境衝突以來首位中國部長訪問印度。近日俄羅斯因出兵烏克蘭引發西方社會集體制裁，聯合國安理會審議一份譴責俄羅斯的決議案，和俄羅斯關係良好的中國和印度都投了棄權票，但中印關係一直不佳，邊境爭議地區曾數度發生士兵肢體衝突，據傳雙方軍隊都曾出現傷亡。



7. 鑑於境內外債務在未來幾個月到期的再融資不確定增加，及公司合同銷售額有所下降，惠譽15日將融創中國(01918)的發行人違約評級（IDR）從「BB-」下調至「B-」，以及該公司的高級無抵押評級和未償高級無抵押票據的評級從「BB-」下調至「B-」。所有評級被置於負面評級觀察名單（RWN）。惠譽稱，融創中國於2022年1月通過股票配售籌集了長期資金，但此後該公司基本上無法進入資本市場。融創中國已經處置了一些項目的股權，目前正在討論更多項目的出售。儘管如此，融創中國的安全邊際正在縮小。評級被列入負面評級觀察名單反映了如果融創中國未能解決即將到來的資本市場債務到期問題，並在資產處置方面取得重大進展，以及如果公司的流動性和融資渠道進一步惡化，則有可能進一步採取負面評級行動。融創境內債發行人融創房地產15日在上交所公布，於今日起針對「16融地01」、「16融創05」、「16融創07」、「20融創01」、「20融創02」、「21融創01」和「21融創03」七隻債券調整投資者適當性管理安排，將僅限專業投資者中的機構投資者買入。但相關舉動無法阻止債券跌勢。



8. 人民幣中間價錄四連跌，貶至近三個月新低，即期匯率（CNY）未跟隨，周三早高開105點子，全日漲335點，收報6.3465，終止五日連跌。市場人士表示，國內疫情蔓延以及美聯儲加息可能加劇中美利差收窄的擔憂使得近期資金外流明顯，後續還需關注俄烏衝突的外溢影響，晚間美聯儲議息會議和會後聲明會否出現超預期情況，亦需密切關注。招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，中國國際資本外流壓力將延續，人民幣匯率可能進一步貶值以釋放部分資本外流壓力。人行公布，今年2月末人行口徑外匯佔款餘額213262.43億元，按月增加61.88億元，為連續第六個月實現增長。此外，美國財政部數據顯示，中國1月持有美國國債10601億美元，按月減少86億美元，跌幅0.8%，繼續是美國第二大債權國。





撰文：經濟通中國組

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