林家亨：港股一定已見底！入市考慮咩因素？揀咩板塊？（有片）

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨



港股繼昨日（16日）報復式反彈1672點後，今日（17日）早市再曾升近1400點，高見21471；自周二低位飆逾3200點，已確認見底？林家亨揚言，港股一定已見底！不過，短線仍會波動，究竟如何部署？美國聯儲局隔晚宣布加息0.25厘符合市場預期，截至早市中段，恒指飆近半成，旗下的金融分類指數錄得逾3%升幅；而科技指數則飆逾5%跑贏大市！入市首選甚麼板塊？





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