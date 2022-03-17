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【聯儲收水】金管局：香港銀行體系流動性充裕　料港息將滯後美息

17/03/2022

　　美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，即上調聯邦基金利率目標區間至0.25-0.5%。金管局隨即按既定機制上調貼現窗基本利率25基點至0.75厘，即時生效。

 

（資料圖片）


　　金管局總裁余偉文表示，在聯繫匯率制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受到本地市場港元資金供求的影響。參考以往經驗，包括美國對上一次於2015至2018年的加息周期，港元拆息未必會立即跟隨美息上調。現時，香港銀行體系流動性充裕，預期港息滯後美息的情況，在今次這個加息周期也會發生。滯後的幅度，則很取決於本地市場港元資金供求的情況。


近月港元拆息有緩緩向上趨勢 市民須小心評估及管理有關風險


　　他指出，留意到市場有評論指銀行體系總結餘下降至若干水平，港元拆息便會向上拉升。雖然銀行體系總結餘是反映銀行體系流動性的重要指標，但港元拆息是否上升並不完全取決於總結餘的特定水平，因為每個加息周期的情況及市場因素都或有不同，不可一概而論。


　　余偉文表示，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定是否調整銀行存款及按揭息率、何時調整，以及調整的幅度。不少住宅樓宇按揭息率以一個月期限的港元拆息為基準，而近月有關的港元拆息有緩緩向上的趨勢。因此，市民在作出置業、按揭或其他相關的決定時，必須小心評估及管理有關風險。


　　他又指，聯繫匯率制度實施接近四十年來經歷過多次經濟及利息周期，一直行之有效。美國進入加息周期不會影響香港的金融和貨幣穩定。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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