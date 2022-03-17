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【FOCUS】鮑叔「加－減－加」功德圓滿　股市狂歡惟美元憔悴

17/03/2022

　　Things change……兩年前(2020年3月15日)，聯儲宣布緊急降息100個基點及部署大規模買債，惟美股次日上演「黑色星期一」，三大指數暴瀉逾12%；兩年後，聯儲周三(16日．當地時間)啟動2018年以來首次加息，並暗示最快5月縮表，惟美股三大指數齊升，中概股更錄史上最大漲幅。


　　
暗示今年再加息6次，最快5月縮表


　
　　聯邦公開市場委員會一如預期加息25個基點，令即將迎來第二任任期的鮑威爾(Jerome Powell)，成為自格林斯潘(Alan Greenspan)之後，近20年來首個經歷「加息-降息-加息」輪迴的聯儲掌門人。

 

 

 

 (FED Twitter)

 


　　根據最新點陣圖，聯邦基準利率預測中值於2022、2023年底將分別達1.9%、2.8%，換言之，將是2008年金融海嘯以來最高水平。將通脹形容為「突然爆發(sudden burst)」的鮑叔，罕有直認「早知今日(if we knew then what we know now)，就應早點行動」，誓言「必須恢復物價穩定。」

 


　　除了暗示今年餘下的6次議息會議都可能加息，且或有一次50個基點的大加息，他還在記者會透露，最快5月公布縮表細節，「會比上次2017年至2019年時更快，並更早開始。」


　
收益曲線趨平，明年難逃衰退？


　　 
　　鮑威爾領銜聯儲變身抗擊通脹巨大風車的唐吉訶德，但股市卻顯然無視貨幣政策的鷹派前景，何解？除了即使年底加息至1.9%，也遠低於上一次通脹高企7.9%時(1982年1月)15%的利率水平，還有鮑威爾對美國經濟的樂觀評論，包括將就業增長穩健(solid)的措辭改為強勁(strong)，斷言「明年經濟衰退的風險並不是特別高」。

 


　　但事實是否真的如此？就在聯儲政策聲明公布後，5年及10年期美債收益率一度倒掛，2年及10年期美債收益率利差徘迴23基點(去年3月達逾150基點)；更重要的是，美元在激進加息預期下先拉升後急跌。

 


　　再看實體經濟指標:美國2月零售額僅增0.3%，加上密歇根大學的消費者信心指數跌至11年來最低，或顯示物價高企侵蝕購買力；與ISM走勢亦步亦趨的基金經理人經濟增長預期指數錄14年低點，或預示ISM崩潰在即。

 


　　繼去年3月「通脹暫時性」後，鮑叔再以「衰退可能小」安撫市場，信不信由你。

 

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