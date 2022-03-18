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【名嘴發財高息股】郭思治薦3股助你穩中求勝！（有片）

18/03/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席　郭思治

 

　　港股近期相當反覆，想趁機部署穩健高息股，有甚麼好選擇？郭思治認為，最重要是估值低、股息率高！他精選三隻業務穩定、高股息率的股份-中移動(00941)、中海油(00883)、建設銀行(00939)，適合中長線投資者部署！

 

　　立即去片：https://youtu.be/JysM3LgHhkU

 

 

【名嘴發財高息股(精華版)】陳永陸、郭思治、林家亨、熊麗萍等十位名嘴推薦十大高息心水股！

 

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