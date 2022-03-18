  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落 宜留意多隻放榜科技股

18/03/2022

　　港股上兩個交易日合共升逾3000點，今天稍為回軟，低開268點報21232，午後曾回升逾100點，但最後都以跌市終結。

 

 (資料圖片)


　　隔晚多隻中概科技股受挫，拖累相關在港上市股票下跌。嗶哩嗶哩(09626)挫8.78%，報190.1元，為表現最差科指股；京東(09618)、小米(01810)均挫3%。ATM方面，阿里巴巴(09988)及美團(03690)低開逾4%，而騰訊(00700)就低開2%。午後三隻重磅科技藍籌跌幅一度收窄，但最後阿里巴巴都要逾3%，美團及騰訊就跌逾2%。


　　油價重上100美元，三桶油日內造好。中海油(00883)升3.36%，報9.84元；中石油(00857)升1.58%，報3.85元；中石化(00386)就1.94升%，報3.67元。賭股午後上揚，金沙(01928)升4.23%，報18.74元；銀娛(00027)升3.25%，報44.5元；新濠(00200)升逾%，澳博(00880)、永利澳門(01128)都升逾7%。


　　恒指收報21412，跌88點或0.41%，主板成交2366.84億元。國企指數報7366，跌41點或跌0.56%。恒生科技指數報4484，跌87點或跌1.92%。


　　內地股市造好，上證綜合指數報3251，升36點或升1.12%，成交4284.15億元人民幣。深證成份指數報12328，升38點或升0.31%，成交2435.71億元人民幣。

 

恒指連續兩日累升逾3000點後，今天微跌88點收市。(經濟通HV2報價系統截圖)


好淡友爭持激烈

　　大市方面，成交額較上日大幅減少642億元，至2366億元，畢竟對上兩日升幅顯著，早段恒指曾跌逾500點，計今天上午的賣空金額佔大市成交金額達23%，顯見出現不少獲利回套嘅情況。午後曾倒升百多點，最後都以跌市告終，惟跌幅已大幅收窄，反映好淡雙友爭持相當激烈。不過，恒指日線圖MACD熊差距大幅收窄，保力加通道亦變得平穩。在俄烏局勢沒有進一步惡化下，相信恒指下周初在20500點至21700點之間上落。

騰訊、美團下周放榜
　　
　　值得留意的是，下周多隻科技股公布末期業績，當中騰訊及美團是焦點放榜股之一，兩者分別於下周三(23日)及下周五(25日)公布業績。從日線圖看，騰訊股價今天仍未能升穿20天線，似乎在400元有頗大阻力。保力加通道底部已平穩，但暫時未見再有大幅上升動力，估計在業績前維持在324元至400元間上落。

 

騰訊股價全周上升逾13元，惟未能收復400元大關。(經濟通HV2報價系統截圖)


　　至於美團，市場預期該集團去年非國際財務報告準則計量，經調整之虧損淨額介乎149.29億至204億元人民幣。日線圖看，股價連續兩日曾升穿20天線，最後都不能再向上突破，相信短期在165元水平遇上阻力，估計績前在115至165元之間上落。

舜宇、瑞聲走勢未改善

　　另外，舜宇(02382)及瑞聲(02018)亦分別於下周二(22日)及下周三(23日)放榜，當中舜宇連續多個月的手機出貨量都下跌。從日線圖看，兩隻股票股價同樣在20天線有阻力，舜宇更收低於上日收市價，連續兩日錄得資金淨流出，保力加通道續下行當中，估計在績前走勢沒有太大改善。舜宇短線料在113元至159元上落；瑞聲就料在16元至20元上落。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

153.300

異動股

00700

騰訊控股

381.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

98.350

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 34,423.76
    -57.00 (-0.165%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,415.42
    +3.75 (+0.085%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 13,690.65
    +75.87 (+0.557%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升58.427
變動率︰+10.503%
較港股︰+0.82%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升12.358
變動率︰+3.133%
較港股︰-0.50%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升390.997
變動率︰+2.902%
較港股︰+2.62%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.710
變動率︰+2.027%
較港股︰-0.17%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升3.375
變動率︰+15.979%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升39.935
變動率︰+15.553%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升2.835
變動率︰+13.400%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升43.230
變動率︰+9.803%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升48.890
變動率︰+5.480%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升44.315
變動率︰+5.186%
NVDA
輝達
按盤價(USD)︰升258.940
變動率︰+4.555%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升91.640
變動率︰+4.493%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/03/2022 10:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/03/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/03/2022 10:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.300
  • 00700 騰訊控股
  • 381.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.350
  • 01918 融創中國
  • 6.320
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 243.800
股份推介
  • 08103 ＨＭＶＯＤ視頻
  • 1.900
  • 目標︰$4.00
  • 02196 復星醫藥
  • 33.700
  • 目標︰$35.60
  • 06098 碧桂園服務
  • 36.850
  • 目標︰$50.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 10.500
  • 目標︰$11.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 3.230
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.350
  • 00388 香港交易所
  • 378.600
  • 00005 滙豐控股
  • 51.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 212.200
報章貼士
  • 02331 李寧
  • 60.600
  • 目標︰$72.00
  • 00005 滙豐控股
  • 51.400
  • 目標︰$64.00
  • 00388 香港交易所
  • 378.600
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/03/2022 17:00  《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落，宜留意多隻放榜科技股

18/03/2022 14:29  報道指中國考慮要求騰訊(0700)將微信支付納入金融控股公司

18/03/2022 11:07  【紓困措施】林鄭再推「保就業」惠及130萬人，動用310億元

18/03/2022 14:06  【紓困措施】臨時失業支援兼職、自僱人士受惠，劃一資助1萬元

18/03/2022 18:02  銀公料本港首季經濟或收縮，未見本港金融體系有系統性風險

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>中國故事

習拜會再上演　滬指高收三連揚　外資流入兩月高

新聞>財經熱話

《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落 宜留意多隻放榜科技股

新聞>FOCUS

【FOCUS】習拜通話在即　中國臨四大十字路口？
品味生活
生活

健康解「迷」

濫用抗生素未來比癌症致命！港大發現：2千年古藥硝酸銀可抗耐藥惡菌，或可克服抗生素耐藥危機

Member Zone

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

玩樂 What’s On

抗疫在家好玩手作！PMQ推9個線上工作坊：和諧粉彩、山系編織手袋、藍曬名信片，材料包直送到家，上線即學！
DIVA CHANNEL

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

大S、具俊曄一别20年後結婚：用勇氣和愛去彌補遺憾！你有這份再愛的勇氣嗎？

The Dapper Style．汝勤

Knightcore仍未告一段落！Balenciaga騎士鎧甲鞋流出市面，兩萬元的高級製作會用真皮抑或橡膠？

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

愛情可以抵禦世上所有困難？有時放手也可以是一種祝福
健康好人生 Health Channel
新冠肺炎康復者打針須知｜康復後隔幾耐先可以打針？可免打第3針？科興、復必泰打針時間有何分別？（附圖表）
減肥減極都不成功？拆解3個減慢代謝、囤積脂肪的飲食壞習慣！
10分鐘食得！微辣開胃爽口「青紅指天椒金菇卷」，春天啱吃！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2022 22:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事18/03/2022
習拜會再上演　滬指高收三連揚　外資流入兩月高
財經熱話18/03/2022
《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落 宜留意多隻放榜科技股
FOCUS18/03/2022
【FOCUS】習拜通話在即　中國臨四大十字路口？
大行報告18/03/2022
長和長實績後大行點睇　一click就知道
香港要聞18/03/2022
【新冠肺炎】政府再推「保就業」　月入3萬以下僱員補貼8000元
大行報告18/03/2022
【大行炒D乜】瑞信高盛齊削平安好醫生目標價　匯證維持嘉里建設買入評級
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金