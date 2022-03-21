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【虛幣世界】市場消化加息消息，比特幣企穩四萬元關

21/03/2022

　　市場幾乎消化有關於美聯儲加息的新聞，雖然俄羅斯對烏克蘭的攻擊持續升級，但無礙加密貨幣市場走勢，比特幣目前企穩40000美元關口，而以太幣亦於2900美元位置徘徊。基金經理BitBull Capital的首席執行官 Joe DiPasquale表示，比特幣一直保持在 40500 美元上方的支撐位，如果能夠突破下一個阻力線42500美元，我們可能會看到3月最後一天看到的突破至45000 美元。

 

(SHUTTERSTOCK圖片)


　　Joe DiPasquale認為，週末活動的低交易量是正常的，他預計本周會增加，並指出隨著股市再次上漲，如果周一走勢強勁，比特幣、以太坊和其他資產將會有一段時間抽升。上周五美股及歐洲股市普遍造好，市場認為俄烏有意和談，同時加息路徑將較想像中溫和，對股市反彈有正面刺激作用。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報41367.53(美元．下同)，升0.26%(24小時比較．下同)；以太幣現報2867.15元，升0.21%；艾達幣報0.8850元，升0.68%；瑞波幣報0.8063元，升0.07%。

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