【同系不同命】潤燃派息大增大行拍掌漲一成 潤泥績倒退大行唱淡插逾半成

華潤燃氣(01193)及華潤水泥(01313)公布去年業績，雖同遭大行下調目標價，但股價表現迥異，潤燃去年多賺24%，全年派息增逾三成，今日(21日)股價飆升一成，而潤泥去年純利跌13%，生產成本增令毛利受壓，股價插逾半成。

（華潤燃氣官網宣傳片截圖）

潤燃去年多賺24% 全年派息增逾三成

華潤燃氣公布，截至2021年12月31日止年度純利63.95億元，按年升24.15%；每股基本盈利2.82元，派末期息每股1.12元，按年升43.6%，每股全年股息1.27元，增加36.56%。期內集團營業額781.75億元，按年升39.94%；燃氣總銷量340.82億立方米，按年升17.43%；新接駁住宅客戶總數352萬，按年升15.43%。

花旗：潤燃可增派息比率 匯證：派息有驚喜

花旗發表研究報告指，潤燃去年純利按年增長24.2%至63.95億元，高過預期3%，其營運成本控制好過預期，另對潤燃2022至23財年純利下調不到1%，目標價下調24%，由55元降至42元，重申「買入」評級，認為公司今年的天然氣銷量按年增長12%，可維持於一二線城市大部分城市燃氣項目費用，以及增加派息比率。

匯證則指，潤燃去年純利按年增24%，符合市場預期，派息亦有驚喜，全年派息增至1.27元，按年多派37%，派息率45%，將盈利預測上調約10%至11%，但考慮近期行業波動性增加，將目標價由37元下調至32元，維持「持有」評級。

大和：潤燃派息勝預期 瑞信：料派息率或逐步升至50%

另大和稱，潤燃淨利潤符合該行預期，主要由於新接駁住宅客戶為350萬戶，高於該行預期的320萬戶，以及天津合資企業的盈利能力更好。另集團派末期息每股1.12元，全年派息每股1.27元，勝於預期。基於城市燃氣業務的性質是現金流強勁，集團表示有進一步上調派息比率的空間，評級由「持有」升至「跑贏大市」，惟目標價由44元下調25%至33元。



交銀國際則指，潤燃去年淨利潤同比增長24%，高於該行預期約4%，期內新居民接駁好於預期，抵銷了天然氣銷售及售氣毛差疲弱。集團進一步將全年派息比率上調至45%，2020年為41%，末期息增加44%至每股1.17元，維持「買入」評級，惟目標價由55元降至36.4元。瑞信則維持潤燃「中性」評級，目標價由46元下調至32元，下調2022至23財年每股盈利預測7%至9%，以反映較低的利潤率和產量增長，預計派息率或會逐步提高至50%。另摩通將潤燃評級由「中性」升至「增持」，維持40元目標價。

潤泥去年純利跌13% 生產成本增毛利率跌7%

至於華潤水泥，集團公布截至去年12月31日止年度純利77.67億元，跌13.3%，每股盈利1.112元，派末期股息每股28仙，上年同期派34仙。營業額439.63億元，升9.7%，水泥、熟料及混凝土對外銷量減少6.8%、7.4%及增加10.7%，但平均售價分別增加15.9%、8.4%及7.9%。綜合毛利約141.22億元，減少9.7%，而綜合毛利率為32.1%，減少6.9個百分點，有關減少主因水泥產品生產成本增加所致。

瑞信：料潤泥今年首季銷量仍疲軟 里昂：成本壓力未紓緩



瑞信發表研究報告指，潤泥去年盈利按年跌13.3%符合市場預期，盈利下降主要是由於煤炭價格上升，為利潤率帶來壓力，加上銷量下跌。預計2022年首季銷量將保持相對疲軟，主要是因疫情阻礙建築活動恢復，分別下調2022年及23年盈利預測21%及19%，反映下調銷量和利潤率預測。預期在新一波疫情受控之後，水泥需求將在旺季加快回復，目標價由10元下調至9元，評級「跑贏大市」。



里昂同樣下調潤泥2022至23年盈利16%至17%，以反映成本壓力未紓緩。公司去年淨利潤跌13.3%至77.67億元，低於該行預期的85.4億元，主要由於生產成本高過預期。於去年第四季，水泥平均售價因電力短缺引致停產而飆升至每噸578元，單位毛利升57%至每噸231元，但單位生產成本增50%至每噸347元，高於該行預期的297元。基於煤炭成本未有降低，預計集團今年全年的單位生產成本維持每噸278元的高位，成本壓力持續，維持「買入」評級，目標價7.5元。

潤燃半日升10.28%收報31.1元，成交2.75億元，其他燃氣股亦普遍上升，其中去年多賺23.5%的藍籌新奧能源(02688)半日飆升16.42%報115.2元，中國燃氣(00384)亦升2.78%報10.34元。潤泥半日則跌6.75%報6.22元，成交1.05億元，海螺水泥(00914)亦跌4.63%報38.1元，中建材(03323)跌3.13%報8.98元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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