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【FOCUS】放寬社距終現路線圖　香港或成內地探路石

21/03/2022

　　板上釘釘的首季負增長、人頭湧湧的周末西貢－－面對如履薄冰的經濟和抗疫疲勞的市民，港府周一(21日)終公布社交距離措施中期檢討。



冀完全接種率達九成為基本假設



　　財爺周日(20日)預警，「香港首季經濟無可避免陷負增長，失業率將進一步迅速惡化」之際，上周罕有直認，「強烈感覺市民對防疫政策的容忍力下降，以及金融機構對香港隔離情況失耐性」的特首，今早宣布分三階段解除大部分社交距離措施。

 

 

林鄭月娥今早宣布分三階段解除大部分社交距離措施。(電視直播截圖)

 


　　社距措施非即時鬆綁，而是在4月21日起的3個月時間，分階段從放寬晚市堂食至10時，到開放泳灘、酒吧，再到儘量放寬限制，最大原因當是buy time「谷針」。按現時本港接種第一及第二針12歲以上人口比例分別逾91%、82%計，力爭全港合資格市民完全接種率在未來一月推高至九成，勢是今次分階段鬆綁的基本假設。

 


　　此外，下月起取消9國禁飛令，並有條件縮短抵埠港人的檢疫期至7日，或是為未來進一步放鬆甚至豁免已接種國際旅客入境隔離試水溫。



動態清零不鬆口因半億長者掣肘



　　香港小心翼翼邁出一小步，內地又如何？面對本土確診從過去兩年低位火箭式上衝，無症狀感染者亦碎步式攀升，嚴防死守抗疫模式微調之聲近日頻傳之餘，官方仍堅稱「動態清零做法符合中國國情，符合科學規律，路子是對的，效果是好的。」

 


　　何解？最大掣肘即是內地逾半億(約5200萬)未完全接種疫苗的60歲以上人口。按官方數據，內地每千人口醫療衛生機構床位數僅6.46張(截至2020年末)，一旦短時間內引起大量未接種的長者感染，恐釀醫療資源擠兌。院士鐘南山就明言，「不會容忍自然感染導致大量長者死亡。」

 


　　相比零星的討論，以及宣布到2035年建成全面初級醫療系統規劃之外，內地何時會公布調整清零戰略的時間表？答案或是待香港這波疫情塵埃落定後。經歷所謂「現代史上最嚴重的公共衛生危機」的香港，未來3個月能否走出長者死亡的風眼、營商往來的低迷，或是內地確定下一步方向的探路石。

 

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