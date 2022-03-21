【抗疫鬆一鬆】將恢復晚市堂食兼取消9國禁飛令 餐飲股國泰逆市向上衝

繼早前再推出「防疫抗疫基金」及「保就業」計劃後，港府今日(21日)再宣布用3個月分三個階段放寬社交距離措施，第一階段先於4月20日恢復晚市堂食至10時，另亦取消英美等9國航班禁令，將抵港人士的酒店隔離期由14日縮短至7日。本地餐飲股逆市再炒起，其中大家樂(00341)收市升逾半成，另國泰(00293)亦最多升近半成。





(資料圖片)

3個月分三階段放寬社距措施 下月20日恢復晚市堂食至10時

行政長官林鄭月娥表示，港府將於4月20日後，用3個月時間，分三個階段解除大部分社交距離措施，首階段會重開健身中心，晚市恢復堂食至10時，4人一枱。第二階段除會再開放更多處所外，限聚令和食肆每枱人數放寬至8人，晚市堂食放寬至晚上12時，酒吧亦可以重開。到第三階段會盡量放寬限制，但仍會繼續執行安心出行和疫苗通行證的措施，維持口罩令和限聚令。

黃家和：「保就業」改善食肆現金流 黃傑龍：須配合5月准正常營業

另早前政府已宣布推出第六輪「防疫抗疫基金」，動用30億元支援30萬臨時失業人士，亦會再推出「保就業」計劃，惠及110萬至130萬名僱員，動用260億至310億元。其中「保就業」將於今年5月至7月透過僱主發放，只有月入低過3萬元僱員獲得工資補貼，補貼劃一8000元，僱主可提出獲資助傭員人數。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，計劃改善食肆整體現金流，相信不會促使企業解僱高薪員工。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍則指，新一輪「保就業」計劃下，企業雖然預計5月才有津貼到手，但至少見到一點曙光，另必須配合在5月容許正常營業，業界才有真正希望。

4月起取消英美等9國禁飛令 酒店隔離縮短至7日

另一方面，港府4月1日起取消對包括英國、美國、澳洲、加拿大等9個國家禁飛令，所有海外抵港人士不再分ABC區，香港居民完成打針才可上機，登機前要有48小時內核酸檢測陰性證明，並要預先訂好7晚檢疫酒店，來港後在機場檢測呈陰性，會獲發14天檢疫令，之後到檢疫酒店隔離，若第6及第7日快測陰性可提早離開，再接受7天自我監測。林鄭表示，對英美等9個國家實施航班熔斷機制已經不合時宜，因為外國疫情已經不比香港差，且入境要求嚴苛，會影響香港營商環境。





早前港大微生物學系講座教授袁國勇等已撰文建議盡快公布復常計劃及路線圖，並應該盡早恢復國際往來航班，認為現時香港已經有超過70萬宗病例，輸入個案的影響微不足道。另香港政府醫學顧問梁卓偉亦表示，如果香港能夠實現至少90%的老年人完全接種疫苗，並購買足夠的輝瑞新冠口服藥，那麼香港最早可以在6至8周後放寬疫情控制措施。





大家樂本月暫停堂食 野村降評級及目標價

疫情嚴重影響餐飲業的日常營運，其中大家樂就自本月1日暫停旗下大部分快餐店的堂食服務，又調整其他餐廳的營業時間。野村早前發表研究報告指，因應確診新冠肺炎數字增加，本地外出用膳需求減弱，預計大家樂2022財年第四季的同店銷售將跌至負數區間，將2022至23財年盈利預測下調28.5至46.1%，並將目標價由19.3元下調至14元，評級由「買入」降至「中性」，以反映對集團本地前景保持審慎，以及餐飲限制或因大規模檢測結果而延長。

大家樂今日收市升6.38%報13.00元，大快活(00052)升3.52%報15.3元，譚仔(02217)升3.13%報2.64元，太興(06811)升6.14%報1.21元，敘福樓(01978)升4.49%報0.93元，翠華(01314)升5.5%報0.211元，稻香(00573)升7.14%報0.9元。另國泰亦升0.39%收報7.76元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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