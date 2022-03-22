  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】鮑威爾言論激進，比特幣輕微下跌

22/03/2022

　　隔晚加密貨幣大概維持水平狀態，但隨後聯儲局主席鮑威爾發表有關於加息的激進言論，他表示下次加息可能將會提高半厘，以壓制通脹，消息使比特幣輕微下挫，而美股則同樣下跌，以太幣則維持升勢，其他主要加密貨幣走勢榮辱互見。

 


　　Fairlead Strategies創始人兼管理合夥人Katie Stockton表示，目前交易加密貨幣處於低交易量，使走勢趨水平狀態，但情況正常，因為目前好淡雙方處於交戰的優柔寡斷狀態，但她認為短期仍然會看漲，假如比特幣可以突破到45000美元水平的話，相信將會吸引投資者重返交易場並提升交易量。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報41174.22(美元．下同)，升0.42%(24小時比較．下同)；以太幣現報2908.87元，升0.65%；艾達幣報0.9160元，跌0.11%；瑞波幣報0.8377元，升0.06%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00003

香港中華煤氣

9.980

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

110.200

異動股

01918

融創中國

6.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.980
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.200
  • 01918 融創中國
  • 6.200
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.360
  • 00670 中國東方航空股份
  • 2.680
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.360
  • 目標︰$10.98
  • 06088 FIT HON TENG
  • 1.160
  • 目標︰$1.27
  • 01368 特步國際
  • 12.280
  • 目標︰$12..50
  • 01898 中煤能源
  • 5.460
  • 目標︰$5.90
  • 00683 嘉里建設
  • 21.800
  • 目標︰$24.89
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 388.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.200
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.980
  • 00941 中國移動
  • 54.100
  • 00388 香港交易所
  • 380.000
報章貼士
  • 01157 中聯重科
  • 5.120
  • 目標︰$5.51
  • 03669 永達汽車
  • 8.460
  • 目標︰$10.00
  • 01368 特步國際
  • 12.280
  • 目標︰$12.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/03/2022 17:00  《盤後部署》科技股支撐大市，恒指短期有望上試22300水平

22/03/2022 18:12  小米去年經調整淨利潤升69.5%至220.4億人幣，不派息

22/03/2022 17:35  恒地(12)去年純利升29.5%至132億元，末期息1.3元

22/03/2022 17:03  【恒大困局】傳中國恒大(03333)擬引入廣州城投重組債務

22/03/2022 16:14  【新冠肺炎】梁萬年：不做全民檢測，不意味香港疫情防控躺平

22/03/2022 17:51  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７億人幣，買騰訊沽安踏

22/03/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】煤氣績曳兼停派紅股，大行紛降評級削目標

專題透視

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲加息啟全球資金新循環，惟超寬鬆非真結束（有片）

新聞>中國故事

《神州經脈》美國對華實施新官員簽證限制　滬指五連升外資續走人

新聞>財經熱話

融創發盈警嚇一嚇　傳恒大重組方案今揭盅　內房普遍跌轉升
品味生活
生活

Member Zone

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

全城聚焦點

施永青：疫情見頂？樓市下季有望回暖！

娛樂情報

淡出娛圈轉戰商界 江芷妮為美容王國洗廁所
DIVA CHANNEL

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星寧波菜：十八斬梭子蟹、辣炒黃金螺、筍麩菜烤目魚，完美還原寧波味道！

Beauty

享受貴婦級美妝生活：Guerlain金鑽氣墊、La Mer昇華版修護液、Hourglass、Laura Mercier大熱底妝品

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

陳育強個展「天雨粟」：人們窮盡一生的力氣置身於光明之中，徹底地隔絕與黑暗之間的關係
健康好人生 Health Channel
Workout Together！腰間、大腿贅肉多？與教練同步做HIIT訓練，5分鐘爆汗、燒脂！
「經血逆流」引發子宮內膜異位，與寒邪積聚、氣血虛弱、瘀邪過重有關！針灸加中藥有得醫
餐後勁飲水仍口渴？鈉超標！營養師：食西瓜即時補鉀止渴！糖尿患者可吃生菜、青瓜
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2022 19:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/03/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
專訪22/03/2022
【專訪】陶冬：聯儲加息啟全球資金新循環，惟超寬鬆非真結束（有片）
中國故事22/03/2022
《神州經脈》美國對華實施新官員簽證限制　滬指五連升外資續走人
財經熱話22/03/2022
融創發盈警嚇一嚇　傳恒大重組方案今揭盅　內房普遍跌轉升
專訪22/03/2022
【即市專訪】譚朗蔚：科技股反彈近尾聲？兩大板塊可吼！（有片）
FOCUS22/03/2022
【FOCUS】美啟非常規緊縮　內房震源考驗維穩
財經熱話22/03/2022
煤氣績差兼停派紅股　大行狠狠踩股價插一成半
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金