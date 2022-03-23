【虛幣世界】比特幣重返43000水平，其他加密貨幣跟漲

隔晚加密貨幣普遍跟隨美股上揚，雖然美聯儲主席鮑威爾發表鷹派言論，但投資者普遍持觀望狀態，其中比特幣重返43000美元水平，之後一度回落；而以太幣同樣曾回升3000美元關口，其他主要山寨幣同樣都處於上升狀態，有分析相信，目前市場風險偏好存在不確定性，對於本輪升幅仍持有謹慎態度。

(shutterstock圖片)



資本市場交易公司Bannockburn Global Forex的董事總經理兼首席市場策略師Mark Chandler接受訪問時指，從長遠來看，更鷹派的貨幣政策可能會損害加密貨幣，目前來看，加密貨幣更像是一種風險資產，而不是對抗通脹產品；但在短期內，Chandler將過去幾天加密貨幣的上漲歸因於股市的改善，尤其是納斯達克反彈。



據經濟通據數顯示，比特幣現報41986.99(美元．下同)，跌0.89%(24小時比較．下同)；以太幣現報2929.35元，跌1.36%；艾達幣報0.9630元，跌1.23%；瑞波幣報0.8299元，跌0.01%。



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