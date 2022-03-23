【新冠肺炎】中學全日面授須九成接種率 考慮疫情尾聲全民強檢

行政長官林鄭月娥表示，爭取復活節假期後，最早4月19日，讓學校分批復課，對教職員和訪客的接種要求會提高，當局亦會研究適用於學校的疫苗通行證措施，何時加入打第3針的要求。她呼籲家長盡快安排子女接種疫苗，除了保護自己子女，亦保護一起活動、一起上課的學童，若學校整體接種率高，復課後可恢復「全日制」，舉行更多課外活動及體育活動。



已動用30億支援學校抗疫



林鄭表示，在抗疫期間要決定停課是一個困難的決定，因為學校對學生成長十分重要。她指，12至17歲的學生接種率理想，而3至11歲的學生接種率因從上月起才開放，只有58%。



林鄭又指，政府已在抗疫期間，多方面支援學校，包括提供防疫物資、防疫抗疫基金為幼稚園、補習學校等提供支援等，涉款30億元。



中學全日面授須九成接種率



教育局局長楊潤雄表示，局方一直致力在學生學習及防疫之間作出平衡，惟難以預測疫情情況，有時亦不得不暫停面授課堂，在停課期間，教育局繼續向學生、學校、老師提供支援。不過，對學生而言是面授課堂為佳，但仍要以學生的健康為重點，按照疫情發展，政府計劃先讓小學（國際學校）、幼稚園及幼兒中心先復課，中學會先在文憑試核心科目考核後復課，仍然以半天復課形式為主。



楊潤雄指，學校恢復全日面授課堂，需要所有學校教職員包括教學及非教學人員必須接種兩劑疫苗，學生接種兩劑疫苗人數達九成，若該校疫苗接種率未足九成，但個別級別達九成，可以考慮讓該級別恢復全日面授課堂。



研究為染疫文憑試學生提供特別考場



楊潤雄相信，中學文憑試可如期在4月舉行，詳情稍後公布，而且正在研究為染疫學生提供特別考場，惟措施不能成為社區防疫的漏洞。



考慮疫情尾聲做全民強檢



林鄭表示，感謝國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的意見，現時香港重點任務仍然是減少重症、減少死亡、減少感染，優先保護老年人是重中之重。



林鄭又指，暫緩全民檢測是以更加精準的力量去打抗疫，例如在昨晚重新發出強制檢測公告、仍然在進行污水檢測、為居家抗疫人士提供支援。她又強調並無放棄全民強檢，但香港疫情「好急好猛」，已不可能在疫情爆發之初用此工具，另一個做法就是疫情尾聲做，更徹底地將社區傳播鏈切斷，到時進行全民強檢是可考慮的。



本港抗疫目標與國家一致



對於港大團隊料疫情發展會有兩個方向，包括「清零」及「走向風土病」，惟疫情最終會走向風土病，林鄭月娥表示，研究及學術評估有參考價值，惟現實情況複雜得多，抗疫不是兩種路線之爭。本港抗疫目標與國家一致，現時政府目標是以最少的代價達到最大的效益，最大限度減少疫情對經濟社會的影響，以通關為目標，包括對內地及對外。



林鄭提到，與內地通關是最高優次，因為內地有龐大市場，所以有很強的經濟需要，免檢入內地很重要，又指兩地有很強的聯繫，有人在內地上學及上班，有人在內地居住。她強調會做足要求，惟目前無通關時間表。她又指去年底內地專家來港視察防疫及機場措施等，12月已很接近通關條件，但不幸有第五波疫情，希望條件許可後可重啟通關交流。

撰文：經濟通採訪組

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