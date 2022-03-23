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【FOCUS】歐洲能源窘境堪鑒　中國規劃轉型攻堅

23/03/2022

　　從甘肅敦煌茫茫戈壁上的「超級鏡子」光熱電站，到河北承德青山環抱中的世界最大抽水蓄能電站，再到山東海陽實現全國首個核能供暖……中國的能源轉型雄心遠不止此，國家發改委、能源局周二(22日)晚聯合印發《十四五現代能源體系規劃》，提出到2025年，能源低碳轉型成效顯著，非化石能源發電量比重達到39%左右。



全面推進風電太陽能規模化開發



　　烏克蘭戰火牽動制裁風雲，將歐洲能源安全受制於人的窘境暴露無疑；全球最大原油進口國、最大煤炭消費國的中國，尋求更安全有力的能源保障，自然不容絲毫掉以輕心。

 

 

 

 由逾1.2萬面鏡子及260米高吸熱塔組成的甘肅敦煌光熱電站。

 


　　根據《規劃》，到2025年，國內能源年綜合生產能力達46億噸標準煤以上，原油年產量回升並穩定在2億噸水平，天然氣年產量達2300億立方米以上。值得留意的是，屆時發電裝機總容量達到30億千瓦，較2020年末增加8億千瓦，幾乎相當於印度裝機容量(約4.5億千瓦)的兩倍；如何實現？答案就是全面推進風電和太陽能發電的規模化開發和高質量發展，積極有序推動沿海核電項目建設。

 


　　跟煤電相比，借助風能、太陽能、核能發電可謂取之不盡、用之不竭，而中國在這些領域的技術亦遙遙領先。早在2018年，由逾1.2萬面鏡子及260米高吸熱塔組成的光熱電站即在敦煌建成，設計年發電量高達3.9億千瓦時。而中國已掌握有「最安全」之稱的第四代高溫氣冷堆（HTGR）技術，中國核建甚至指，擁有可以同時建設40個反應堆的能力。



原料供應掣肘，氫燃料後來居上



　　《規劃》明言，能源低碳轉型進入重要窗口期，並重申到2025年，新能源汽車新車銷量佔比達到20%左右。而無論是風電、太陽能發電還是新能源汽車，都離不開一項保障可再生能源穩定供應的關鍵技術－－儲能，此背後又涉及另一掣肘，鋰、鈷、石墨等關鍵原料的供應。

 


　　由於全球鋰價過去一年飆升近5倍，繼電動車巨頭特斯拉不到一周內兩度漲價後，內地造車新勢力比亞迪、小鵬、威馬等近日亦紛紛抱團提價。關鍵原料供應趨緊令能源轉型變得複雜，下一步解決方案或來自理論上可以從水中無限提取的氫。

 


　　儘管現時氫燃料電池比鋰電貴很多，但發改委仍規劃，到2025年燃料電池車輛保有量約5萬輛，並部署建設一批加氫站；到2035年形成氫能產業體系，構建涵蓋交通、儲能、工業等領域的多元氫能應用生態。

 


　　一場戰爭加劇能源供應鏈錯亂，令中國加大決心實現以風能、太陽能、氫能為主導的可再生能源跨越式發展，相比新能源汽車，上述產業或有更長的賽道。　

 

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