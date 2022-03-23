《神州經脈》審計僵局中國或讓步 中興勝訴緩刑期滿 滬指六連升

據報中國監管機構已要求部分在美上市公司為增加審計披露做準備，周二夜（22日）中概股急漲，納斯達克金龍指數大升7.8%，已返回到3月初水平。滬綜指高開後半日窄幅波動，地產板塊午後轉勢上揚，帶領市場明確轉升，滬綜指全日升0.34%，報3271.03點，屬連續第六個交易日上升；深成指全日升0.73%，創業板指漲1.03%。

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人民銀行周二進行200億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨投放100億元。不過交投連日回落，兩市全日成交9428億元，按日減少2.1%。



據《經濟參考報》報道，中國地方債發行已經超過1.5萬億元，約為去年同期兩倍，其中新增專項債發行超過1.1萬億元，而且多地已開始披露第二季地方債發行計劃。如果今年新增地方債額度全部被使用，全年發行額將達到6萬億元，除了拉動基建投資之外，保障性住房建設、城市更新及鄉村振興等領域也是投資重點。



今日新聞精選



1. 中國擬作出讓步以解決中美「審計僵局」，據《路透》引述消息人士稱，中國監管機構已要求包括阿里巴巴(09988)、百度(09888)和京東(09618)在內的部分在美上市公司做好披露更多審計信息的準備，例如2021財年的審計文件，以備美國監管機構提出更多的披露要求。中國政府正在努力確保國內公司繼續在紐約上市。消息人士稱，對於一些不收集敏感數據的中國公司，中國監管機構正考慮允許美國監管機構檢查這些企業的審計工作文件。如果這些公司在整個過程中「對任何事情不確定」，最好先徵求中國監管機構的建議，包括審計和與美國監管機構的溝通等。作為實行這一舉措的一部分，中國證監會本月早些時候召集了互聯網巨頭，包括搜索引擎龍頭公司百度和電子商務巨頭京東。中國監管機構的最新舉措表明，北京願意做出一些讓步，以解決中美之間長期以來就審計問題上的僵局。審計僵局已使美國對中國企業的數千億美元投資面臨風險。



2. 俄烏戰爭持續，中國對戰事態度表面維持中立，但西方社會普遍狐疑中國實際站在俄羅斯一方，因中俄有著更緊密的能源、貿易和安全聯繫。但實際上，中國也是烏克蘭最大的貿易夥伴。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的高級助手Andriy Yermak周二表示，烏克蘭看到中國的中立立場，同時希望中國在停止俄羅斯在烏領土上發動的戰爭方面發揮更「明顯的作用」，並成為未來烏克蘭的安全保障國之一。值得關注的是，Yermak還表示，他預計烏克蘭領導人和中國國家主席習近平「很快」會進行對話，但並未詳細說明。此外，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二表示，他並未看到任何中國向俄羅斯提供軍事裝備的證據。此外，據報道美國及其西方盟友正在評估俄國是否該留在20國集團（G20）。在北京，外交部外交部發言人汪文斌回應稱，二十國集團是國際經濟合作的論壇，匯聚了世界主要經濟體，俄羅斯是G20的重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。



3. 上海的疫情形勢仍然嚴峻複雜，國務院聯防聯控機制派出的督查組與上海市官員會面後，封城傳言再起。上海周二新增本土新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者977例，合計確診人數再創本輪新高。上海過去兩年來一直是抗疫「模範生」，本次「破防」後疫情擴散至今未能控制，加上國務院督察組疫情以來首次親赴上海現場督導，此舉被認為是中央已對上海抗疫不力下了定論。網絡傳言周二晚起甚囂塵上，包括「上海擬出台大動作，將封城7天」等。後經傳媒向權威部門求證，封城傳言不屬實。上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強表示，將結合上海超大城市實際，著力優化完善疫情防控策略和舉措，分區分級分類開展疫情應對，堅持最快速響應、推進網格化篩查、做實全流程閉環、強化社會面管控、優化全方位服務保障，多措並舉、堅決打贏疫情防控阻擊戰。國家衛健委公布，3月22日，全國確診者新增確診2667宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例2591宗；新增無症狀感染者2469宗，其中本土2346宗。



4. 中國恒大(03333)聯同財務顧問周二晚召開投資者電話會議，恒大執行董事肖恩在電話會議稱，正在全面評估財務情況，探討各種潛在方案，計劃將在今年7月底前提出債務重組方案，恒大承諾會在條件成熟時，向簽訂保密的境外債權人和機構提供部分債務重組的即時性進展情況，和債權人進行實質性的溝通和交流，亦會積極推進復牌工作。恒大非執行董事梁森林會上表示，恒大通過「股權轉讓」與「批管運營」模式，與部分信託公司合作，回收部分資金；梁森林又稱，恒大正與潛在有實力買家接觸洽談，通過資產出售方式償還銀團貸款。值得留意的是，恒大主席許家印盡管沒有出席這次重要會議，不過出席了恒大汽車(00708)召開的「恒馳5」量產動員大會，打破外界對其「被當局控制」的猜測。會上許家印提出要求「汽車集團要日夜奮戰，努力拼博，大幹3個月，6月22日一定要實現恒馳5量產，為恒大汽車的健康持續發展奠定堅實基礎」。



5. 國務院副總理韓正22日主持召開煤炭清潔高效利用工作專題座談會。韓正表示，要深刻認識新形勢下保障國家能源安全的極端重要性，堅持從國情實際出發推進煤炭清潔高效利用，切實發揮煤炭的兜底保障作用，確保國家能源電力安全保供。他表示，要深刻認識推進煤炭清潔高效利用是實現碳達峰碳中和目標的重要途徑，統籌做好煤炭清潔高效利用這篇大文章，科學有序推動能源綠色低碳轉型，為實現高質量發展提供堅實能源保障。國家發改委、能源局印發《「十四五」現代能源體系規劃》提出，全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展，優先就地就近開發利用，加快負荷中心及周邊地區分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風速風電技術；在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設，保持平穩建設節奏，合理布局新增沿海核電項目；到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。



6. 中國電信設備製造商中興通訊(00763)(深:000063)周三早（23日）AH股同時停牌，擬披露重大事項，內容有關2022年3月14日（美國時間）於美國法院召開的關於緩刑期撤銷的聽證會的進展情況。根據公司午間公布復牌公告，稱收到美國德克薩斯北區聯邦地區法院關於緩刑期撤銷的聽證會的判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期且不附加任何處罰，並確認監察官任期將於原定的3月22日結束。集團強調，堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規，全面開展合規體系建設。美國法院於2017年裁定中興違法向伊朗和北韓輸送美國技術，中興通訊認罪，並被實施5年緩刑期。



7. 國家應急處置指揮部昨晚在廣西梧州就東航空難舉行新聞發布會。民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，截至目前，未發現幸存人員。本次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。鑒於調查工作剛剛開始，以目前掌握的信息，還無法對事故的原因有一個清晰的判斷。目前調查組正按照程序全面開展調查工作，對事發現場進行勘查，並全力搜尋飛行記錄器的同時，還對包括飛行、維修、空管、氣象、飛機設計製造等方面進行逐項深入的調查。銀保監22日發布通知，要求全力做好東航客機墜毀事故保險理賠服務工作。目前已有21家保險機構緊急展開現場查勘和參與救援。美國國家運輸安全委員會（NTSB）任命Sathya Silva作為美國授權代表，調查東航墜機事件。根據外電對東航出事航班飛行數據的評估，失事飛機撞向山坡時的速度每小時超過966公里，接近高空環境下的音速，而且呈垂直墜落，衝擊力巨大，美國航空顧問公司專家意見指，在這樣的撞擊下，飛機數據記錄儀、座艙語音記錄儀或快速訪問記錄儀能否被留存下來，要打一個問號。



8. 黑龍江省哈爾濱市周三發文稱，擬廢止2018年開始實行的區域性房地產限售政策。分析人士認為，該舉措向市場進一步傳遞寬鬆信號，亦體現了此前金融委會議強調的「慎重出台收縮性政策」，但目前實質性影響或有限。此前政策規定，在主城區六區區域範圍內，取消建設單位網簽合同備案信息註銷權限，凡新購買商品住房的，自商品房網簽合同簽訂之日起滿三年可上市交易。調控政策自2018年5月發布，除限售外，政策還提出，提高公積金貸款條件，將個人貸款還貸能力系數由0.5調整為0.4。嚴格執行差別化的住房信貸政策，嚴格控制二套以上購房的首付和利率標準。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，過去地產政策更多體現為金融政策的放鬆，但是各地「五限」政策的放鬆節奏比較慢，哈爾濱此類做法，對於全國其他城市是有借鑒意義的。但中原地產上海首席分析師盧文曦認為，差異化信貸的政策還是應該要有，不能從一個極端走到另一個極端。



9. 人民幣中間價兩連揚，即期匯率（CNY）周三早則低開50點子，全日跌142點，收報6.3742，錄兩連貶，收盤價創3月15日以來逾一周新低。交易員表示，美指延續高位震盪，而市場對人民幣匯率維持偏強的預期淡化，貨幣政策分化導致中美利差快速收窄，若匯率亦轉為調整，資金外流料加劇。另外新冠疫情蔓延可能對出口造成影響。高盛報告稱，目前中國高／中風險區城市佔全國GDP的比重超過30%，而這些地區確實面臨不同程度的交貨延遲或停產；估計供應鏈比以前更具彈性，但是大型企業和小型企業之間的結構性失衡可能會進一步加劇。另一外資行交易員也指出，後續要看疫情對出口的影響，如果貿易數據不佳，對市場的影響可能會被放大。三菱日聯銀行中國首席金融市場分析師孫武則認為，盡管近期人民幣匯率出現貶值，但從技術面、資金面以及中國出口情況看，將在6.34－6.40元區間整理。





撰文：經濟通中國組

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