【虛幣世界】主要加密貨幣橫盤，印度監管比特幣料阻礙發展

消息指，印度將會通過一項金融法案，其中包括一項高額的加密貨幣稅項，業內人士指該項法案將會阻礙了加密貨幣的發展，並令到該國的技術人員付出沉重的代價。比特幣維持於43000美元關口，以太幣則重返3000美元，而其他山寨幣則表現出色，其中ADA及AXS分別升一成。

Oanda Americas高級分析師Edward Moya表示，對於加密貨幣市場表現樂觀，目前站穩40000美元以上，對長期投資者而言是一件好事，但目前由於地緣政治因素不穩，美股表現處於上落格局，預計比特幣短時間內將保持於橫行發展。



據經濟通據數顯示，比特幣現報43093.06(美元．下同)，升0.49%(24小時比較．下同)；以太幣現報3060.33元，升0.80%；艾達幣報1.10元，跌0.72%；瑞波幣報0.8388元，升0.14%。



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