  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

海底撈盈轉虧大削門店止血　九毛九績優增派息券商畀讚

24/03/2022

     海底撈(06862)及九毛九(09922)兩隻中資餐飲股同於昨日(23日)收市後公布去年業績，其中海底撈受累疫情反彈及業務快速擴張，盈轉虧42億元(人民幣．下同)，翻枱率及人均消費皆跌，幸好集團關店276家止血，加上早於一個月前已發盈警，預告虧損約38億至45億元，業績差屬預期之內，故股價今日(24日)反飆逾半成。至於九毛九，去年純利升1.7倍兼增派息，股價亦升逾半成。

 

 (資料圖片)

 

海底撈蝕42億人幣關店276家　翻枱率人均消費皆跌

 

       海底撈公布，截至去年12月31日止全年虧損41.63億元，而2020年同期純利3.09億元，不派末期息。期內收入411億元，升43.7%；稅前虧損39.76億元，而2020年同期除稅前溢利7.35億元。去年度海底撈餐廳總數1443間；新開業421家，關閉276家。餐廳總體平均翻枱率為每天3次，按年減少0.5次，顧客人均消費由110.1元下跌4.9%至104.7元。另年內整體成本按年上升，當中原材料及易耗品成本增長46.6%，員工成本增加53.7%，物業租金及相關開支上升43.6%。

 

海底撈：受累疫情反彈快速擴張　重新規劃門店運營管理層級

 

      海底撈指，2021年是充滿挑戰的一年，就外部環境而言，新冠肺炎疫情時有反彈，民眾生活仍受到較大影響。自身方面，過去兩年快速的擴張戰略使得公司體量迅速擴大，管理難度加大。

 

    集團去年11月啟動「啄木鳥」計劃，除260家餐廳永久關閉外，另有32家餐廳暫時停業休整，因部分商業區尚未達到成熟期，長期客流量相對較低，經營業績不理想，而受影響的員工有機會繼續在集團工作，並未因此裁員。另集團重新規劃了門店運營業務管理層級，明確了各級別工作內容、工作目標、考核標準和獎懲機制。

 

九毛九純利升1.7倍兼派6仙息　太二餐廳增長強勁

 

　　九毛九則公布，截至去年12月31日止全年純利3.4億元，按年升1.74倍，派發末期股息每股6港仙，較2020年共派末期息2港仙和特別息2港仙，按年增加五成。期內收入42.44億元，升51.64%；除稅前溢利5.06億元，升1.86倍。餐廳數量470間，增89間，同店銷售3.7億元，增長24.5%。


      九毛九憑著旗下太二餐廳的增長，帶動整體盈利繼續擴張，太二收入增加67.8%至32.92億元，九毛九餐廳的收入則增加6.3%至7.61億元。九毛九的翻座率為每天1.9次，太二為3.4次。人均消費方面，九毛九及太二分別為59元及80元，均按年相若。集團表示，其絕大部分現有餐廳於去年底前已恢復營業，惟去年因餐廳營運或堂食服務暫停而產生的估計收入損失約3.66億元。

 

野村：疫情期間火鍋不受歡迎　休閒餐飲運營商反彈快


      野村早前發表研究報告亦較看好九毛九，指太二品牌雖受深圳封城較大影響，但基於其相對穩定的原材料成本，及預期當新冠疫情穩定時，休閒餐飲運營商將比快餐店更快反彈，故仍是該行首選。該行將集團2021至22財年盈測下調12至19%，維持「買入」評級，惟下調目標價至18.1元。

 

      另方面，野村不看好海底撈，因為在疫情期間火鍋和大型團體聚會並不太受歡迎。該行將集團評級上調至「中性」，惟下調目標價至12.6元，指其運營趨勢或仍將遜於同業，儘管集團最近宣布了高級管理人員的變動，但更傾向於公司的戰略變革以解決大幅減少的營業額、關閉300家門店後的運營改善及吸引年輕顧客的潛在戰略。

 

    海底撈半日升8.61%收報14.38元，成交3.66億元，為表現最好藍籌；九毛九則升6.46%報16.14元，成交1.56億元。至於其他餐飲股，呷哺呷哺(00520)升3.29%報4.08元，奈雪的茶(02150)升3.04%報5.08元，百勝中國(09987)跌3.47%報339.8元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)


撰文：經濟通採訪組、採訪組　整理：李崇偉

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

146.300

異動股

01810

小米集團－Ｗ

14.460

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

115.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.400
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.730
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.200
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.100
  • 目標︰$5.65
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.500
  • 目標︰$17.73
  • 00934 中石化冠德
  • 2.860
  • 目標︰$4.63
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.400
  • 目標︰$10.98
  • 06088 FIT HON TENG
  • 1.150
  • 目標︰$1.27
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.400
  • 00700 騰訊控股
  • 367.400
  • 00941 中國移動
  • 56.500
  • 06098 碧桂園服務
  • 33.350
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.730
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 56.500
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 4.840
  • 目標︰$5.50
  • 02269 藥明生物
  • 69.250
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/03/2022 13:52  【國際要聞】北韓今日發射疑似彈道導彈

24/03/2022 12:22  華潤啤酒去年多賺119%，派末期息0.302元人幣

24/03/2022 11:12  【新冠肺炎】林鄭向中央提出委派另一隊內地中醫專家來港支援抗疫

24/03/2022 09:22  《異動股》騰訊低開4%，去年多賺41%，派息1.6元

24/03/2022 09:08  【紓困措施】消息：電子消費券最快4月7日派首期5000元

24/03/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５億人幣，買騰訊沽融創

24/03/2022 08:44  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後大行叫Ｂｕｙ卻削目標價，大摩看＄４８０

專題透視

新聞>FOCUS

【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福

新聞>專訪

【即市專訪】中美關係轉差？潘鐵珊料中概股已見底！優先吸納兩股（有片）

新聞>生財有道

騰訊 VS 中移動？林家亨教你點揀！（有片）
品味生活
生活

健康大晒

【確診者住所名單 | 實用連結】單日增逾1100地點！海怡半島、天晉、迎海上榜！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（3月24日更新） 6

陳世味道

低處未算低！$99韓式燒肉放題！任食豬五花肉、青檸燒雞扒；$138食埋梨汁牛五花、安格斯牛肉拼盤

時事要聞

最快4.19復課 全日面授 9成學生及全部教職須齊2針
DIVA CHANNEL

Beauty

春雨黏立天氣，美妝新品為你換上好心情！Drunk Elephant奇蹟身體乳霜、Shiseido珍珠黃金Primer、Kiehl’s胺基酸髮膜！

後起之秀．Zoe_Normalchic

宅在家都要穿得舒適又時尚！3個高質感睡衣、家居服品牌推介

Art & Living

盡顯南法莊園風情！Dior Maison X Pierre Yovanovitch家品Midi系列，以木匠傳統工藝，展現率性時尚家居美學！
健康好人生 Health Channel
疫苗通行證 | 一律5月底前打第三針？康復者幾時打第二針、哪些要打第三針？一文睇清第三針疑惑及Deadline（附圖表）
新冠康復後遺症 | 容易疲勞乏力？理大教「康復八式」，促進心肺、肌肉健康！康復者、在家抗疫都啱！（附影片及文字教學）
必爆紅但未能出世的節目
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 15:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 15:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 15:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2022 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
FOCUS24/03/2022
【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福
專訪24/03/2022
【即市專訪】中美關係轉差？潘鐵珊料中概股已見底！優先吸納兩股（有片）
生財有道24/03/2022
騰訊 VS 中移動？林家亨教你點揀！（有片）
香港要聞24/03/2022
【新冠肺炎】林鄭再向中央提出中醫專家援港　不強制求診病人打針
財經熱話24/03/2022
海底撈盈轉虧大削門店止血　九毛九績優增派息券商畀讚
大行報告24/03/2022
【大行炒D乜】騰訊績後大行叫Buy卻削目標價　click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金