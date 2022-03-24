海底撈盈轉虧大削門店止血 九毛九績優增派息券商畀讚

海底撈(06862)及九毛九(09922)兩隻中資餐飲股同於昨日(23日)收市後公布去年業績，其中海底撈受累疫情反彈及業務快速擴張，盈轉虧42億元(人民幣．下同)，翻枱率及人均消費皆跌，幸好集團關店276家止血，加上早於一個月前已發盈警，預告虧損約38億至45億元，業績差屬預期之內，故股價今日(24日)反飆逾半成。至於九毛九，去年純利升1.7倍兼增派息，股價亦升逾半成。

(資料圖片)

海底撈蝕42億人幣關店276家 翻枱率人均消費皆跌

海底撈公布，截至去年12月31日止全年虧損41.63億元，而2020年同期純利3.09億元，不派末期息。期內收入411億元，升43.7%；稅前虧損39.76億元，而2020年同期除稅前溢利7.35億元。去年度海底撈餐廳總數1443間；新開業421家，關閉276家。餐廳總體平均翻枱率為每天3次，按年減少0.5次，顧客人均消費由110.1元下跌4.9%至104.7元。另年內整體成本按年上升，當中原材料及易耗品成本增長46.6%，員工成本增加53.7%，物業租金及相關開支上升43.6%。

海底撈：受累疫情反彈快速擴張 重新規劃門店運營管理層級

海底撈指，2021年是充滿挑戰的一年，就外部環境而言，新冠肺炎疫情時有反彈，民眾生活仍受到較大影響。自身方面，過去兩年快速的擴張戰略使得公司體量迅速擴大，管理難度加大。

集團去年11月啟動「啄木鳥」計劃，除260家餐廳永久關閉外，另有32家餐廳暫時停業休整，因部分商業區尚未達到成熟期，長期客流量相對較低，經營業績不理想，而受影響的員工有機會繼續在集團工作，並未因此裁員。另集團重新規劃了門店運營業務管理層級，明確了各級別工作內容、工作目標、考核標準和獎懲機制。

九毛九純利升1.7倍兼派6仙息 太二餐廳增長強勁

九毛九則公布，截至去年12月31日止全年純利3.4億元，按年升1.74倍，派發末期股息每股6港仙，較2020年共派末期息2港仙和特別息2港仙，按年增加五成。期內收入42.44億元，升51.64%；除稅前溢利5.06億元，升1.86倍。餐廳數量470間，增89間，同店銷售3.7億元，增長24.5%。



九毛九憑著旗下太二餐廳的增長，帶動整體盈利繼續擴張，太二收入增加67.8%至32.92億元，九毛九餐廳的收入則增加6.3%至7.61億元。九毛九的翻座率為每天1.9次，太二為3.4次。人均消費方面，九毛九及太二分別為59元及80元，均按年相若。集團表示，其絕大部分現有餐廳於去年底前已恢復營業，惟去年因餐廳營運或堂食服務暫停而產生的估計收入損失約3.66億元。

野村：疫情期間火鍋不受歡迎 休閒餐飲運營商反彈快



野村早前發表研究報告亦較看好九毛九，指太二品牌雖受深圳封城較大影響，但基於其相對穩定的原材料成本，及預期當新冠疫情穩定時，休閒餐飲運營商將比快餐店更快反彈，故仍是該行首選。該行將集團2021至22財年盈測下調12至19%，維持「買入」評級，惟下調目標價至18.1元。

另方面，野村不看好海底撈，因為在疫情期間火鍋和大型團體聚會並不太受歡迎。該行將集團評級上調至「中性」，惟下調目標價至12.6元，指其運營趨勢或仍將遜於同業，儘管集團最近宣布了高級管理人員的變動，但更傾向於公司的戰略變革以解決大幅減少的營業額、關閉300家門店後的運營改善及吸引年輕顧客的潛在戰略。

海底撈半日升8.61%收報14.38元，成交3.66億元，為表現最好藍籌；九毛九則升6.46%報16.14元，成交1.56億元。至於其他餐飲股，呷哺呷哺(00520)升3.29%報4.08元，奈雪的茶(02150)升3.04%報5.08元，百勝中國(09987)跌3.47%報339.8元。

(經濟通HV2系統截圖)



撰文：經濟通採訪組、採訪組 整理：李崇偉

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