  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：騰訊最壞時間已過360元宜部署　微博消息影響不大

24/03/2022

嘉賓：國農證券董事總經理　林家亨

 

　　美國證交會剛宣布將微博（WB）加入「預定摘牌名單」，成為第六隻面臨除牌風險中概股。中美正商議中概股審計報告協議，但似乎無阻美方擴大摘牌名單，點判斷中概股最新形勢？騰訊(00700)上季經調整純利跌25%；收入按年僅增近8%，創上市以來最慢增速，遜市場預期，騰訊ADR隔晚跌半成，今日（24日）勢跟跌？中移動(00941)昨公布業績，派息有驚喜，兼承諾三年內將派息比率逐步提升至七成以上，有望成為高息股首選？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

146.300

異動股

01810

小米集團－Ｗ

14.480

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

114.900

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.300
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.710
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.250
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.100
  • 目標︰$5.65
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.500
  • 目標︰$17.73
  • 00934 中石化冠德
  • 2.860
  • 目標︰$4.63
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.400
  • 目標︰$10.98
  • 06088 FIT HON TENG
  • 1.150
  • 目標︰$1.27
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.300
  • 00700 騰訊控股
  • 367.600
  • 00941 中國移動
  • 56.450
  • 06098 碧桂園服務
  • 33.350
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.710
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 56.450
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 4.840
  • 目標︰$5.50
  • 02269 藥明生物
  • 69.000
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/03/2022 13:52  【國際要聞】北韓今日發射疑似彈道導彈

24/03/2022 12:22  華潤啤酒去年多賺119%，派末期息0.302元人幣

24/03/2022 11:12  【新冠肺炎】林鄭向中央提出委派另一隊內地中醫專家來港支援抗疫

24/03/2022 09:22  《異動股》騰訊低開4%，去年多賺41%，派息1.6元

24/03/2022 09:08  【紓困措施】消息：電子消費券最快4月7日派首期5000元

24/03/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５億人幣，買騰訊沽融創

24/03/2022 08:44  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後大行叫Ｂｕｙ卻削目標價，大摩看＄４８０

專題透視

新聞>FOCUS

【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福

新聞>專訪

【即市專訪】中美關係轉差？潘鐵珊料中概股已見底！優先吸納兩股（有片）

新聞>生財有道

騰訊 VS 中移動？林家亨教你點揀！（有片）
品味生活
生活

政是有心．余君雋

抗疫就是兩條路線之爭 3

娛樂情報

「葱頭」丘梓謙再惹是非 影迷會Logo勁似姜濤後援會

我家私房菜．韋太

香噴噴！鮮香惹味「蒜蓉海蝦荷葉飯」，一家大小開心Share啱晒！
DIVA CHANNEL

More Than Fashion．Ivan Lau

Cartier X Sacai聯乘Trinity首飾，可以打入年輕人市場嗎？

Gym Come True．2% Fitness Team

Workout Together！腰間、大腿贅肉多？與教練同步做HIIT訓練，5分鐘爆汗、燒脂！

Beauty

2022七大美容護膚趨勢公開！居家美容講求專業高效，維A、酵素成分更受歡迎？
健康好人生 Health Channel
新冠康復者免費睇中醫 | 醫管局推「中醫門診特別診療服務」！康復者可享10次免費中醫診症連中藥！一文睇清診所名單、預約細節
不吃糖「周身唔自在」，小心「糖上癮」！容易肌膚老化、工作不集中！營養師：8個習慣逆轉糖化！
WFH姿勢不良勁頸痛！食藥、按摩、休息都解決不到？3個動作立即紓緩肩頸痛！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 15:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 15:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 15:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2022 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
FOCUS24/03/2022
【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福
專訪24/03/2022
【即市專訪】中美關係轉差？潘鐵珊料中概股已見底！優先吸納兩股（有片）
生財有道24/03/2022
騰訊 VS 中移動？林家亨教你點揀！（有片）
香港要聞24/03/2022
【新冠肺炎】林鄭再向中央提出中醫專家援港　不強制求診病人打針
財經熱話24/03/2022
海底撈盈轉虧大削門店止血　九毛九績優增派息券商畀讚
大行報告24/03/2022
【大行炒D乜】騰訊績後大行叫Buy卻削目標價　click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金