林家亨：騰訊最壞時間已過360元宜部署 微博消息影響不大

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國證交會剛宣布將微博（WB）加入「預定摘牌名單」，成為第六隻面臨除牌風險嘅中概股。中美正商議中概股審計報告協議，但似乎無阻美方擴大摘牌名單，點判斷中概股最新形勢？騰訊(00700)上季經調整純利跌25%；收入按年僅增近8%，創上市以來最慢增速，遜市場預期，騰訊ADR隔晚跌半成，今日（24日）勢跟跌？中移動(00941)昨公布業績，派息有驚喜，兼承諾三年內將派息比率逐步提升至七成以上，有望成為高息股首選？

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