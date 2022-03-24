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【新冠肺炎】林鄭再向中央提出中醫專家援港　不強制求診病人打針

24/03/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，周三（23日）與在港考察的內地專家會面，專家指出，現時仍有約200宗死亡個案，而留醫長者的比例高，長者完成接種的水平不夠高，老人院的感染亦時有發生，因此不可以放鬆。她表示，已向中央提出希望委派另一隊內地中醫專家來港支援，指參考內地以中醫藥抗疫也適用於香港。目前廣東省中醫院副院長張忠德已帶領部分內地專家到港支援，相信再有中醫專家來港支援，對防控疫情有極大幫助。

 


　　醫管局行政總裁高拔陞表示，現已來港的內地中醫專家，每日都會在亞博館巡房，參與中西合作治療方案，指中醫藥對長者及長期病患者有明顯幫助，尤其改善胃口差，便秘，怕凍及全身乏力等徵狀。


仍有9000多名確診者留醫


　　高拔陞表示，醫管局現時已有1.1萬張病床主要照顧新冠病人，也將部分醫院轉為指定醫院。他說，根據周四（27日）上午數據，醫院、亞博館等約有9000多人接受治療。現時急症室等候情況也有改善，早前疫情嚴重，最多有近2000人等候入院，現時要等候12小時才入院的人士只有少於100人。　　


　　高拔陞又感謝400名內地醫護抵港照顧新冠病人，有助提升照顧能力，亞博館可接收的病人也由250人提升至360多人，希望未來一周可繼續提升照顧新冠病人的能力。


指定診所昨天使用率為87%


　　高拔陞表示，過去幾日，指定診所的需求減少，23間指定診所每日可預約4000多個籌，最高峰3月中最多3900人使用，周三只有3300多人使用，使用率是87%，顯示籌是足夠的，建議確診者有病徵、符合條件，都可預約。「關愛籌」方面，周三只有700至800人預約，相信預約沒有大問題。


暫無計劃將疫苗通行證擴至醫院急症室病人

 


　　對於有傳港府擬將疫苗通行證擴大適用範圍至公立醫院及診所，到訪者及病人須已打針，林鄭表示，疫苗通行證是一個手段推高接種率，行使疫苗通行證時，港府會小心考慮市民有必須使用的服務，故暫時無計劃將疫苗通行證加諸病人，但醫管局職員須完成接種才能進入這些處所提供服務。


強調政府內部無溝通問題


　　被問到會否爭取連任，林鄭重申，目前唯一的工作就是抗疫，行政長官選舉會如期舉行。她說周三出席立法會答問會時，是按立法會主席梁君彥要求而「短答」議員的提問，不等於她不知道政府內部發生甚麼事，政府內部亦無溝通問題，政務司長李家超獲授權在《緊急法》下，制訂凌駕其他本地法規的法例，三次工作她都完全清楚，包括促成內地建築團隊，在落馬洲河套區興建通道、讓援港內地醫療團隊不受《醫生註冊條例》等規管，以及放寬安老院舍照顧員工作限制等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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