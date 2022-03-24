【財息兼收】中移動績佳派息大增 大行齊唱好最牛看$85 7連升後要等定要追?

中移動(00941)昨日(23日)收市後公布去年業績，一如預期，收入及盈利穩增，而最大驚喜來自派息，末期息按年大增近四成，拉高全年股息增近兩成半，現價股息率達7.5厘，並承諾未來3年將派息比率提升至70%以上，績後獲大行普遍唱好，股價今早(24日)延續六連升走勢，逆市最多再升半成，見近一個月高位。

(資料圖片)

去年純利升8%派息增23% 移動ARPU增3%

中移動公布，截至2021年12月31日純利1161.48億元(人民幣．下同)，按年升7.7%，派末期股息每股2.43港元，按年增38%，全年共派4.06港元，按年增23.4%。期內營運收入為8483億元，按年升10.4%；當中通信服務收入為7514億元，按年增長8%；數字化轉型收入達1594億元，按年升26.3%，對通信服務收入增量貢獻達到59.5%。EBITDA為3110億元，按年增長9.1%；EBITDA佔通信服務收入比為41.4%，同比提升0.4個百分點。



移動客戶數為9.57億戶，其中5G套餐客戶數為3.87億戶；得益於客戶升級5G以及融合運營的價值增長拉動，年內移動ARPU(每用戶平均收入)按年增3%至48.8元；有線寬帶客戶數為2.40億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.18億戶；家庭寬帶綜合ARPU同比增5.6%，達39.8元。

(《開市Good Morning》節目截圖)

派息比率將升至逾70% 今後集中推動數字化轉型

另中移動表示，去年全年派息比率達60%，按年升23%，為更好地回饋股東、共享發展成果，公司充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，預期未來3年將派息比率提升至70%以上，力爭為股東創造更大價值。

中移動又首次在年度報告中單獨披露數字化轉型業務的收入，並指其已成為推動集團收入增長的第一驅動力。執行董事兼董事長楊杰指集團今後發展的方向，就是推動數字化轉型，包括構建基於「連接+算力+能力」的新型信息服務體系，今後在算力網路方面的投資會逐步增長，包括移動雲、業務網、數據中心等。他又指今年為5G投資高峰期的最後一年，明年開始，集團在5G方面的投資會逐步減少，若沒有其他重大項目，公司總投資亦相應下降。





摩通：派息有驚喜具重估潛力 績後可能恢復回購

摩通發表研究報告指，中移動去年23%的每股派息增長，以及承諾在2023年把派息比率從去年的60%提高到最少70%的承諾，對市場來說屬正面驚喜。另其今年的資本支出預算沒有預期那麼緊張，因為5G投資的減少抵銷了固網支出的增加，而且業績後可能恢復回購應該對股價有利，其強勁的資產負債表，淨現金佔市值的40%以上，亦有具吸引力的10%股息率，在增長方面也具有高可見度，以及在行業中具有最佳的防禦性和流動性。

摩通又指，雖然中移動股價由年初至今已上漲16%，但由於其具前景的股息政策，看到進一步重估的潛力，建議投資者在當前水平買入。目標價由60港元上調至70港元，評級由「中性」升至「增持」。

瑞銀：業績穩健派息增加 估值仍處谷底

瑞銀亦認為中移動派息有驚喜。而預計2022年資本支出僅按年增長0.9%，其中5G資本支出下降5%，相信隨著5G資本支出的更大靈活性，可以在保持總資本支出穩定的同時，增加對新業務的投資。中移動去年業績穩健、派息增加，提升股東回報，將其目標價由75元上調至80元，評級「買入」。雖然股價年初至今上漲16%，但估值仍處於2022年市盈率7至8倍的谷底水平。

瑞信則指，中移動數字化轉型帶來增長可期，派息比率承諾正面，予「跑贏大市」評級，目標價85.6港元。花旗指中移動業績勝預期，繼續為行業首選股，予「買入」評級，目標價74.7港元。 野村則指其業績符預期，資本開支平穩，派息具上行空間，予「買入」評級，目標價72港元。麥格理就料提升5G滲透率不會帶動ARPU增長，予「跑贏大市」評級，目標價67.3港元。

富瑞：EBITDA增速勝同業 惟今年資本支出不夠進取

另外，富瑞指，中移動去年第四季收入及純利均符合預期，而EBITDA達8%的增速勝預期外，更是內地三大電訊商中最高。去年全年派息4.06元，按年增長23.4%，不僅與中電信2021年60%的派息率相當，而且承諾在3年內將其提高到70%，令市場感到驚喜。

不過，富瑞指，管理層表示將繼續進行股票回購，但沒有承諾金額。另近年來缺乏進取的資產註銷意味著在雙位數的D&A(折舊與攤銷)增長下，每股盈利增長可能較中電信(00728)有所放緩。而今年的資本支出按年僅增長0.9%，較該行及市場預期高約2%，增幅不如中電信和聯通進取。目標價由70.47港元下調8.2%至64.67港元，評級「買入」，排名依次仍為中電信、中移動、中聯通(00762)。

林家亨：非常安全 收息股首選 惟沒可能爆升不適合短炒

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，中移動派息慷慨，相信中短期都會推動股價向上，惟與20年前相比，基金經理已把其視為有固定收益股票，和債券沒太大分別，公司有大量現金收入，不需擔心債務問題，龍頭地位不變，業務收益不受經濟盛衰周期影響，屬非常安全收息股，如買來收息差不多是首選；而比較三隻中資電訊股，中移動除息率最高外，資本財務報表亦較優勝，業務最大，穩健性最強。

(《開市Good Morning》節目截圖)

中移動收市升3.04%收報56港元，7日累升15.94%，成交39.62億港元。另中電信升1.29%報3.14港元，中聯通升1.03%報3.93港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通採訪組、採訪組 整理：李崇偉

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