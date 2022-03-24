《神州經脈》美豁免中國貨關稅 退市風險名單增 滬指六連升斷纜

美國再對中概股出手，證券交易委員會（SEC）在其「退市風險名單」新增新浪微博(09898)為第六家公司，事件再次引發市場擔憂，北向資金持續流出。滬綜指六連升後低開0.46%，盤中一度跌超過1%，光伏和白酒股領跌，不過煤炭能源板塊強勢上漲，滬綜指全日跌0.63%，報3250.26點，中止六日升勢；深成指全日跌0.83%，個股跌多漲少，兩市超3600股飄綠；創業板指跌0.36%。

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人民銀行進行200億元（人民幣．下同）7天期逆回購，周四（24日）回籠600億元，外資通過陸股通淨流出1.28億元，連續四日淨流出。不過交投連日回落，兩市全日成交9201億元，按日減少2.4%。



今日新聞精選



1. 當地時間3月23日，美國貿易代表辦公室（USTR）公布，將恢復352項中國輸美產品的「301條款」關稅豁免，遠低於此前考慮的549項。該規定將適用於2021年10月12日至2022年12月31日之間進口自中國的商品。中國商務部回應表示，這有助於相關產品的正常貿易，希望美方盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。與此同時，美國證券交易委員會（SEC）依據《外國公司問責法》（HFCAA）再將一間中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。SEC此次公布的第二批公司只有微博(09898)，微博ADR一度大跌10%。據報微博需要於4月13日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。若無法證明，則會被列入「確定摘牌名單」。此外，美國聯邦通信委員會（FCC）於當地時間3月16日，以國家安全為由決定撤銷中信國際電訊(01883)在美公司ComNet（USA）LLC和Pacific Networks Corp的214牌照後，上述兩家公司於美國當地時間3月23日正式收到FCC關於撤銷其214牌照的命令。



2. 俄烏戰事陷入膠著，西方軍事聯盟北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格周三（23日）表示，擔心中國可能支持俄羅斯入侵烏克蘭。中國向俄羅斯提供了政治支持，包括傳播公然的謊言和錯誤信息。他同時擔心，中國可能向俄羅斯提供「物質支持」。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，指責中方散布涉烏克蘭的虛假信息，本身就是在散布虛假信息。根據白宮公布，美國總統拜登將於周四前往歐洲，預計他將在24日參與北約峰會，並敲定一系列針對俄烏衝突的新措施，包括對俄羅斯的最新制裁措施。沙利文周三陪同拜登啟程前於空軍一號總統專機表示，華府將設定紅線，確保包括中國在內的主要國家，不會協助俄羅斯迴避西方的制裁措施，包括出口管制或其他金融交易。他又指，七國集團（G7）將公布一致行動，確保西方國家針對俄羅斯的制裁措施，不會因為其他國家而失去效果。沙利文強調，西方並不是針對中國，而是要求主要經濟共同體確保不會弱化制裁俄羅斯的力度。據悉，拜登此行還將親自前往烏克蘭的鄰國波蘭，該國目前已經接納了200萬的烏克蘭難民。



3. 內地新冠疫情持續，國家衛健委公布，3月23日，全國確診者新增確診2054宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例2010宗，吉林仍佔最多有1810宗；新增無症狀感染者2829宗，其中本土2722宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多有979宗。上海疫情繼續升溫，再錄得破紀錄983宗本土個案，上海周四的疫情防控新聞發布會指，嚴峻複雜的新冠疫情正持續考驗上海，近日疫情防控已經進入最吃緊的關鍵階段。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生於24日凌晨在其微博發文指出，上海是一個超大型的國際城市，這次面對無症狀感染為Omicorn病毒株的攻擊，病例數呈指數級上升，防控難度很大。但上海不一刀切，希望在盡量無疏漏篩查的同時能夠最小化影響生活。他也指出，以Onicorn的速度，要以快制快，不然是沒有機會跑贏病毒的。篩查的大數據顯示，非管控區域全員滾動篩查的病例佔比逐漸走低，僅佔總病例的10%，預示社會面疫情逐漸受控。疫情的拐點雖尚未出現，但形成拐點的條件已經逐步具備。



4.?內地龍頭房企融創中國(01918)此前被曝商票大面積逾期後，其一筆規模40億元的境內債「20融創01」命運多舛，最新市傳一家持有銀行失去耐心，意外決定按時行使贖回權，引發該債券違約風險。「20融創01」償付至今未有定案，據報融創將在近期與該債券持有人召開溝通會，正式商討方案。內媒引述知情人士透露，為應對今年第二季到期的公開市場債務，融創此前已積極推動資產處置、專項融資、催收欠款等各種現金籌措方案，但因上述政策、市場面的影響，方案滯緩，展期實屬於「不得已」選擇。目前融創的債務展期，也僅針對4月到期的剛性債務，並非全面展期。另外，孫宏斌個人提供擔保，還是說明公司實控人的擔當、對公司未來發展的看好。多家外媒稍早報道，有債券持有人指融創拋出了初步展期計劃，擬在回售後20日內付息，本金則延至今年7月先行償還5%，之後按季度分期償還，直至2024年4月支付完畢。部分投資者對方案並不滿意，透露融創本來提議先兌付四成本金，如今變成全數展期，連利息都要延期20日，有人質疑融創短期內應能拿出10億元償還部分欠款。



5. 東航一架波音客機在廣西梧州墜毀，機上132名乘客及機員生還希望渺茫，救援人員已找到部分飛機殘骸和人體組織碎片，並送往化驗。值得關注的是，官方公布周三在現場發現的一個黑盒，初步判定為駕駛艙話音記錄器。民航事故調查中心主任毛延峰指，出事客機的兩個黑盒都是由美國公司生產，分別安裝在客艙和貨艙尾部，紀錄飛行數據和駕駛艙話音。美國運輸部長布蒂吉格表示，中國當局邀請美國國家運輸安全委員會（NTSB），派員到當地參與調查工作。不過委員會稱，考慮到簽證和隔離檢疫等問題，暫時未決定是否派員到中國，正透過國務院與中國當局商討。NTSB早前已任命Sathya Silva作為美國授權代表，調查墜機事件。NTSB表示，將與中國民航局保持聯繫，並將通過聯邦航空管理局、波音公司和引擎製造商CFM的技術顧問，為調查提供所有必要方面的支持。從已經發現的黑盒看，雖然外觀破損嚴重，但存儲單元相對較為完好。該機器已連夜被送往北京的民航專業機構，完成譯碼後將為判斷事故原因提供重要證據，調查人員將繼續搜尋另一個飛行數據記錄器。有內地航空專家指，調查過程可能需時半年到一年。



6. 中國商務部發言人束珏婷於周四例行記者會上表示，全球供應鏈瓶頸尚未緩解，芯片等重要原材料短缺持續困擾外貿企業。從商務部近期對部分地方的調研情況看，中小微外貿企業保訂單、保履約仍面臨一定壓力。此外，近期全國本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，外貿產業鏈供應鏈受到一定影響。但同時也要看到，中國外貿產業基礎雄厚，產業鏈供應鏈韌性足。內地新一波疫情帶來大規模封鎖管控措施，嚴重衝擊餐飲等服務行業。對於相關行業的支持政策落實，束珏婷表示，商務部聚焦餐飲等服務業，加快推進落實相關政策。例如，積極引導外賣等互聯網平台企業，就下調餐飲業商戶服務費標準等制訂具體方案，並加快推進實施。另據海關總署數據顯示，今年1－2月，中國累計出口手機和家用電器數量同比分別下降20.6%和7.9%。針對數據是否說明「宅經濟」商品出口熱度正在下降的提問，商務部表示，海外逐步放鬆疫情管控措施，居民「宅家」時間減少，部分「宅經濟」產品需求相應減少。



7. 人民銀行金融科技委員會近日召開會議強調，2022年要建立健全金融科技倫理監管框架和制度規範，加強科技倫理風險預警、跟蹤研判和敏捷治理，引導從業機構落實倫理治理主體責任，切實維護消費者合法權益、服務實體經濟。同時，要深化運用金融科技創新監管工具，強化商業銀行金融服務數字渠道管理，研究建立智能算法信息披露及風險評估等規則機制，持續提升監管統一性、專業性和穿透性。強化數字化監管能力建設，健全金融科技風險庫、漏洞庫和案例庫，運用監管科技手段著力提升政策前瞻性、針對性和有效性。合理應用數字技術健全數字普惠金融服務體系，著力彌合群體間、機構間、城鄉間數字鴻溝。此外，外匯管理局修訂了《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》，《徵求意見稿》提高了居民個人通過銀行辦理涉外收付款免申報金額，從等值5000美元以下（含5000美元）提高至1萬美元以下（含1萬美元）。也就是說，對單筆交易金額在等值1萬美元以下（含1萬美元）的居民個人涉外收付款，實行限額下免申報，居民個人申報主體可免填涉外收付憑證（含紙質憑證和電子憑證）中的申報信息。



8. 銀保監表示，2021年以來，積極推進公司治理制度建設，切實做好公司治理評估以及股權和關聯交易整治，不斷深化行業公司治理改革，取得了初步成效。在開展股權和關聯交易專項整治方面，共清退違法違規股東2600多個，處罰違規機構和責任人合計1.4億元，處罰責任人395人，督促內部問責處理360家次，問責個人5383人次，嚴厲打擊了資本造假、股權代持等突出問題，形成有效震懾。集中分四批次向社會公開81家重大違法違規股東名單，強化市場約束。此外，銀保監消費者權益保護局發布關於信貸融資相關費用問題典型案例的通報。其中，郵儲銀行(01658)(滬:601658)利用市場優勢地位轉嫁抵押評估費；平安銀行(深:000001)違反規定與小微企業約定提前還款違約金；邵陽昭陽農村商業銀行轉嫁抵押登記費；象山國民村鎮銀行未承擔小微企業借款人意外險保費。



9. 人民幣中間價止步兩連升，即期匯率（CNY）周四早跟隨低開30點子，全日則漲45點，收報6.3697，結束兩連貶。交易員稱，美歐可能加碼對俄羅斯的制裁措施，外圍市場情緒謹慎，美指繼續高位震盪，人民幣短暫下探逾一周低點；近期中美利差快速收窄，關注資金外流對匯率的影響。東吳證券首席宏觀分析師陶川認為，當前中美10年期國債利差又收窄至0－50bp這一「非舒適」區間；而今年主導中美利差走勢的因素更多在美國而非中國。在當前市場已經基本消化5月、6月加息50bp的預期下，除非美聯儲在這之後也更加激進地加息，否則10年期美債利率難有進一步飆升。





撰文：經濟通中國組

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