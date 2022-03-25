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溫鋼城：京東物流盈利增長有憧憬　惟短期或回落至18元

25/03/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　京東物流(02618)上市不足一年配股，折讓逾一成籌31億元，母企京東(09618)子公司斥約54億認購2.61億股新股。京東美股隔晚（24日）跌逾4%，消息勢不利系內股價表現？其他業績股方面，中國人壽(02628)去年純利微升1%，蔚來(09866)上季淨虧損擴大46%至21.8億元人幣，而日前公布業績的飲食、消費股反應兩極，點解讀好？

 

 

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