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京東物流配股抽水86億插逾一成　京東集團同挫　分析指兩股沽壓未消

25/03/2022

　　京東物流(02618)於去年5月28日上市，上市不足一年，就擬折讓一成配售股份及向母公司京東(09618)發行新股，共籌最多11億美元(約85.5億港元)。京東物流昨日(24日)尾市已顯著下挫，收市跌6.9%，京東昨亦跌4.1%，今日(25日)正式公布配股，京東物流再插逾一成，京東則再跌逾3%。

 

  (京東物流去年5月上市雲敲鑼截圖)

 

折讓一成配售新股籌31億　另獲京東認購新股涉55億

 

      京東物流公布，擬配售新普通股，總金額最高約為4億美元(約31.2億港元)。此外，公司擬與京東集團全資附屬公司簽訂認購協議，按配售的相同每股價格認購公司將予發行的新普通股，總購買價最高約為現金7億美元(約54.6億港元)。每股作價20.71元，比上日收市價折讓約9.96%，集資淨額共約85億元。

 

      集資所得擬用於提高集團的物流網絡和解決方案，包括自身及通過收購，並增加一般公司用途的現金儲備。交易完成後，京東集團持有京東物流股權維持63.46%。

 

近期與京東積極擴大物流業版圖　擬收購德邦獲大行唱好　

 

　　另外，近期京東物流與母企京東集團積極在物流業擴大版圖，京東物流上周擬斥近90億元人民幣收購寧波梅山保稅港區德邦控股約99.99%股權，包括德邦持有上海上市的德邦物流(滬：603056)約66.5%股權，並計劃向德邦物流餘下股東提出全面收購。京東旗下京東智能產業發展則於上月連續增持中國物流資產(01589)至97.09%，同月京東以5.5億美元(約42.79億港元)對即時零售和配送平台達達集團進行戰略認購，將持股比例增至52%。

      就京東物流擬收購德邦，野村發表研究報告指，是次收購可進一步加強其大件物品的物流能力，並擴大其物流網絡，亦有助擴大其客戶群，如於今年年初完成收購，預料京東物流總收入將增長27%，但對經調整淨利潤率的影響則較小，而收購也令京東集團收入增長3%，維持京東物流「買入」評級及27港元目標價。摩通則認為這宗收購價值合理，雖將在短期內對京東物流財務產生負面影響，但將加強其在運輸和配送方面的基礎設施，擴大網絡覆蓋範圍，擴大製造垂直領域的客戶群，重申其「增持」評級，目標價41港元。

 

      另方面，京東物流早前公布去年業績，年度虧損156.61億元(人民幣．下同)，去年同期虧損40.37億元；以非國際財務報告準則計算，虧損12.26億元，去年同期錄盈利17.95億元。業績公布後雖獲多間大行維持買入或跑贏大市評級，但普遍下調目標價，摩通由44港元降至41港元，交銀國際由39港元降至33港元，中金由32.3港元降至28港元，野村由33港元降至27港元，麥格理由29.9港元降至23.2港元。

溫鋼城：京東物流或下試18元　京東跌至近200元才可吼

 

      iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Moorning》節目指，京東物流上市不足一年就伸手要錢難免令市場失望，惟物流業本身的確需要很多資金投入，恰巧今日如持有騰訊(00700)股票會收到京東碎股，對京東系股份不是好事，而今日京東物流股價插一成雖已回補之前反彈裂口，但不排除再下試早前低位18港元，不過市場對其盈利增長有憧憬，預期2023年盈利增長逾一倍，惜還未有錢賺，加上配股，料短期維持上落市格局，未持有應待18港元多才買入。另大市呆滯下弱勢股股價下調壓力大，而集團發展路向需經長時間才見成績，加上現正值加息周期資金較審慎，往後若反彈至24、25港元會有阻力。

 

      他又提到京東整個集團發展向好，利潤不錯，市場預期今年盈利增長53%，且正搶佔淘寶市佔率，而阿里巴巴(09988)著力回購代表沒發展計劃，利好京東搶佔市場，但近期科技股熱潮冷卻，市場不再炒增長，造好往往要靠回購，加上京東預測市盈率達41倍亦較吃虧，短期應該也是炒波幅，如有機會回落至200多港元才可吼，升上之前頂位250至260港元就已差不多。

 

　　京東物流半日跌13.83%收報19.82港元，成交5.86億港元；京東則跌3.39%報233.4港元，成交17億港元。其他重磅科技股亦普遍下跌，今日將公布業績的美團(03690)跌6.05%報138.1港元，騰訊跌1.86%報359.2港元，阿里跌3.69%報109.6港元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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