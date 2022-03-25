《嚟緊炒D乜》海外遊戲收入穩步增長 騰訊350元以下值博！

2022年第一季，市場憧憬港股新年新氣象，一洗去年頹風。詎料俄烏戰事成真，拖累環球股市之際，中美角力在第一季同步升溫，美國證監正式要求中概股提交合規會計審計報告，給正在療傷的科技股再來一記重拳。幸而中美元首會談後進展良好，副總理劉鶴主持會議指中美監管機構取得共識，刺激恒指大幅反彈3000點，科技股亦一同反彈。

(截自騰訊網頁媒體資料庫)



上季少賺25% 惟國際遊戲收入增34%



騰訊(00700)22日公布去年全年及第四季業績。全年經調整純利2248.22億人幣，按年增加40.65%，非國際財務報告準則計則為1237.88億人幣，按年只增0.85%。派末期息每股1.6港元，與去年相同。單計第四季純利為949.58億人幣，按年增60.13%，但按非國際財務報告準則計則是248.8億人幣，按年跌25.08%。騰訊增長收窄亦屬預期之內，但早前阿里巴巴(09988)及小米(01810)接連公布回購消息，珠玉在前下騰訊未有公布回購，令市場較為失望。



第四季業績純利下跌，正正反映去年內地政府針對科技公司監管的影響，包括限制未成年人打機時間，以及當局暫停遊戲版號審批。值得留意的是，騰訊第四季的國際遊戲收入為132億人幣，按季增加16%，按年則增加34%。據統計網站《Sensor Tower》每月數據顯示，2021年10月至12月，騰訊旗下《PUBG Mobile》三個月均位列全球收入頭三甲之內，排名分別為第二及連續兩月第一。另一旗艦遊戲《王者榮耀》期內亦穩居頭十名，排名分別為第一、第三及第五。當中《PUBG Mobile》於10月至12月的收入分別為1.97億美元、2.54億美元及2.44億美元，當中國際市場平均佔收入約四成，其中美國市場平均佔每月總收入的8%。



拓國際市場抵銷政策影響 若業績改善或上試450元



數據反映騰訊受內地政策所限之下，仍能維持遊戲收入，亦積極拓展國際市場，將遊戲收入重心逐步向外擴大，抵銷由政策所帶來對中國市場的影響。儘管過去大半年時間內地皆未有批出新遊戲版號，但騰訊總裁劉熾平早前表示，在解決未成年人保護問題後，預期版號將會重新發放，指騰訊有充足的遊戲儲備。



騰訊現價位於350元水平，目前仍未重返中概股危機爆發前的水平，但預期恒指及科技股第二季初仍需時間修復估值，建議300至350元區間位置部署買入較為適宜，預計第二季內先挑戰400元水平，若今年首季業績改善將有望上試450元水平。

騰訊今日(25日)跌2.62%收報356.4元。(經濟通HV2系統截圖)

撰文：王嘉恒

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