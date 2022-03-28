【虛幣世界】比特幣升至46000美元，以太幣轉模式礦卡價格挫

比特幣近期價格造好，並一度突破46800美元水平，創下三個月高位，其他加密貨幣價格造好，以太幣同樣升至3270美元，而Solana、Cardano 和 Avalanche 以及其他山寨幣都非常受歡迎； Dogecoin和Shiba Inu等meme幣分別上漲了約 6% 和3.4%。基金經理 BitBull Capital 的首席執行官喬·迪帕斯誇萊(Joe DiPasquale) 表示，隨著買家試圖將在比特幣上加強買力，並將阻力線轉化為支持線，交易量增加，但如果我們不保持在上方這條線，則有機會向下盤整。

(SHUTTERSTOCK圖片)



另外，隨著以太坊向「權益證明」過渡並遠離「工作證明」，礦工不再需要他們過去幾年囤積的所有顯卡，顯示卡價格從初至今大幅下跌，部分顯示卡價格更跌逾50%以上，預計對台灣PC組件公司的盈利有一定影響，不過相信對遊戲玩家來說是久遺的福音。



據經濟通據數顯示，比特幣現報46929.88(美元．下同)，升0.22%(24小時比較．下同)；以太幣現報3301.00元，升0.16%；艾達幣報1.1780元，跌0.51%；瑞波幣報0.8644元，升0.76%。



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