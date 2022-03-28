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溫傑：美團業績略勝預期　料160元阻力大

28/03/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　美團(03690)上周五（25日）收市公布2021年全年業績，雖然經調整虧損按年擴大1.7倍至39.36億元，但虧仍較預期少，表現勝預期，有望扭轉上周劣勢？中移動(00941)及中電信(00728)被美國FCC列入威脅國安名單，實際影響有多？中石化(00386)去年多賺超1倍至超過719億人幣創10年高位，股息率高逾15厘！成為收息股首選之一？　

 

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