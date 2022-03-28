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【新冠肺炎】林鄭：近日圍封陽性比例下降　不少確診者豁免採樣

28/03/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，第五波疫情以來，當局共進行了287次圍封強檢，平均每日3至4日，17次超過1日，最近一周，圍封強檢初陽比例下降至單位數。惟需留意有特定人數早前已染疫而無需強檢，及有居民沒應門。多次圍封強檢以來，有約2800名居民並無遵循強檢公告，佔整體受檢人士的3.5%；1.6萬名戶人無應門，佔整體10.5%。林鄭指，有關資訊有助政府日後進行全民檢測。

 


　　林鄭提到本港核酸檢測的化驗能力每日達30萬次。檢測工作分為兩大部分，其中強制檢測分為圍封強檢及強制檢測公告，另一部分為非強制部份，包括市民核酸檢測方面的願檢盡檢，另一為快速抗原測試。每一次圍封強檢有三步曲，涉及3次新聞公布。第一次由食物及衞生局局長發出限制強制檢測公告，第二次是居民已進行採樣；第三次已完成執法行動。　


恢復強檢公告 陽性比率約6.3%


　　林鄭又表示，早前恢復強制檢測公告後，陽性比率約6.3%，顯示措施有效，全港每日檢測量維持每日約8萬次，檢測能力完全可以應付。未來兩周，社區檢測中心仍有九成半預約名額，市民可以積極運用。她又指，市民呈報快速檢測陽性的虛假比率極小，反映市民誠實使用平台，對抗疫工作有利。


上月公眾殮房處理遺體數目倍增


　　衞生署署長林文健指，署方需要處理遺體的數目在過去一個月以倍數增加，因此增加公眾殮房的儲存空間，加快流程及增加人手，並為有需要的市民提供情緒輔導。為了增加公眾殮房的儲存空間，私營機構包括東華三院提供了45個遺體儲存空間，並設立新的遺體儲存措施，額外增加800個新的遺體儲存空間，令遺體儲存量由原本1350個增至4600個。


　　林文健表示，富山公眾殮房安放了1800個遺體，現時每日安排數十個遺體家屬會見及辨認，及後會增加至數百個。聯合辦事處辦公時間亦會延長。當局亦為設立熱線為家屬早上9時至晚上9時提供情緒支援服務。


屍體處理隊由10隊增至15隊

 


　　食物環境衞生署署長楊碧筠指，食環署負責急症室運往公眾殮房的運輸工作。屍體處理隊已由10隊增加至15隊，搬運人數增加五成，運輸車隊亦有增加，上星期已完成相關特別行動，現時有關工作已回復正常。火化服務方面，當局希望和合石在4月初新增兩個火化爐可以投入服務。


料本港約180萬人已染疫


　　林鄭表示，常理都知道本港染疫人數不止100萬，料本港約四分之一人已經染疫，即約180萬人口，相關數目仍較學者估計偏低。她承認，現時感染人數比現時公布的個案更多。


　　被問及如何看待檢疫酒店坐地起價，林鄭指，酒店定甚麼市場價格，恐怕政府未能干預。


　　林鄭又表示，擔心近日人流回升，又指距離4月21日放寬措施只有三至四星期，市民出街不是不可以理解，但要更加忍耐。若市民一定要外出，亦必須嚴守防疫的要求，減少跨家庭聚會。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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