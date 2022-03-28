富力世茂發盈警 遲發業績恐爆停牌潮 內房普遍下挫

早前內房頻獲中央發聲力撐股價爆升，惟隨著近日多家內房發盈警兼宣布延遲公布業績，內房板塊再度走弱。富力地產(02777)及世茂集團(00813)雙雙發盈警，而中國奧園(3883)則繼佳兆業(01638)後，預告如於本月底未能刊發業績，將於4月1日停牌，內房恐爆停牌潮，另多家內房核數師辭任，又據報羅兵咸永道會計師事務所擬退出內房民企審計工作，多個負面消息拖累一眾內房股今日(28日)普遍逆市下挫。

(富力網頁截圖)

富力料去年盈轉虧最少80億人幣 世茂料純利跌62%

富力地產預期截至去年12月31日止年度淨虧損不少於80億元人民幣，2020年度錄得純利。預期淨虧損主因協議銷售及物業出售確認減少，導致銷售收入下降，加上毛利率下降，計提存貨減值因項目售價下降而增加，以及去年度其他收入減少。房地產行業經營環境嚴峻、疫情持續等導致收入下降。集團持續評估計提存貨減值，可能導致淨虧損進一步變動。

世茂亦預期去年純利及核心利潤按年分別下降約62%及約57%。有關下降主要由於受去年下半年房地產行業嚴峻的環境影響，銷售收入有所降低，且毛利率下降，計提的存貨減值、應收款項等預期信貸虧損撥備有所增加，市場競爭激烈和銷售難度增加，導致行銷及市場推廣成本支出增加，以及出售項目股權錄得虧損等綜合因素所致。

多家內房核數師辭任 傳羅兵咸擬退出內房民企審計

另外，世茂指，羅兵咸永道會計師事務所應其建議已辭任核數師，自本月24日起生效。羅兵咸在辭任函中指要求世茂提供關於涉及合營企業及聯營公司的若干信託貸款安排的資料，但由於COVID-19限制未能如期提供，因此未能確定額外審核工作或承諾一個完成審核的明確時間表。世茂委任中匯安達為新核數師。

其實，四大會計師之一的羅兵咸永道不止辭任世茂核數師，本月亦已辭任寶龍地產(01238)及融信中國(03301)核數師，今年初辭任合生創展(00754)核數師。另據《REDD》引述兩位接近羅兵咸永道的消息人士透露，該行計劃逐步退出對中資民營房企的審計業務，並在2021年財報核數中，會更審慎發表「無保留意見」的審計報告。此外，禹洲(1628)及奧園分別因安永及德勤辭任而更換核數師。

多間內房本月底前未能公布業績 佳兆業奧園預告4月1日停牌

另一方面，富力地產指，香港新型冠狀病毒疫情嚴峻，預期將無法於本月31日前完成截至去年12月31日止年度的綜合財務報表審核，故決定於本月31日刊發去年度未經審核全年業績，預計經審核全年業績將於4月30日或之前刊發。

此前，中國恒大(03333)、融創中國(01918)、世茂、融信中國、新力控股(02103)及佳兆業也表示，預計無法於3月31日前發布經審核的年度業績，其中佳兆業更指倘未能如期刊發業績，預期股份將自4月1日起停牌。無獨有偶，奧園今日亦公布，評估潛在減值撥備可能對去年業績產生重大影響，加上近期新冠疫情個案激增，初步業績準備及財務報表編製工作被嚴重推遲，可能無法於本月31日前刊發業績，並預期因此於4月1日上午9時起停牌。奧園又指，鑑於流動資金問題，正與潛在投資者討論資本重組作為實施債務重組一部分。

3月一線城市成交環比升12% 滬深首套房貸款利率低於5%

雖然內房仍問題多多，但近期內地樓市稍見回暖跡象。中指研究院監測數據顯示，3月樓市整體成交上行，一、二線城市成交量環比上升，但與去年同期相比，成交數據仍為下滑狀態。具體來看，3月成交數據一線城市整體環比上升12%，其中北京升幅最高，為80.4%；廣州升幅34.0%，位居第二。同比來看，整體成交下降，降幅為44.2%，其中上海降幅顯著，為51.2%；深圳降幅居次位，約為44.9%。

另據內媒《證券日報》統計，3月以來多地房貸利率普遍下調，目前已有上海、深圳、哈爾濱等地出現二手房的首套房貸款利率低於5%的情況，蘇州部分銀行首套住房貸款利率甚至可降至4.6%，即與現行貸款市場報價利率(LPR)持平。報道亦引述不少銀行表示，購房者只要備齊資料，待審批完成後銀行普遍能在兩周內完成放款，和去年初放貸塞車的情況截然不同。

內房股今日普遍下跌，其中預告將停牌的奧園更跌近一成半，發盈警的富力則跌逾半成，而宣布獲農業銀行(01288)(滬；601288)400億人幣併購按揭額度的碧桂園(02007)屬少有有得升的內房。

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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